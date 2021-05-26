الذهب يواصل التراجع.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 5 جنيهات

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الذهب يواصل التراجع.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 5 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر 5 جنيهات، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 28 -5-2021، بعد ارتفاعات أمس والتى شهدت زيادة تتراوح ما بين 6 الى 8 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب 929 جنيها.

وبلغ أعلي سعر لجرام 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب 813 جنيها.

بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب 696 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6515 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1894 دولار.

أسعار المصنعية والدمغة
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

المصدر: صدى البلد

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