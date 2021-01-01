

طريقة عمل كفتة داود باشا بالدجاج طريقة عمل كفتة داود باشا بالدجاج

كفتة داوود باشا بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات، قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل كفتة داوود باشا بالدجاج.







مقادير كفتة داوود باشا بالدجاج

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صدور دجاج مفرومةبصل مبشوربيضدقيقبقسماطبابريكاملح وفلفلبهاراتزيتالصوصثومعصير طماطمزيتمرقةملح وفلفلكزبرة ناشفةأرز أبيض للتقديمطريقة تحضير كفتة داوود باشا بالدجاج* تفرم صدور الدجاج في الكبة مع البصل والثوم* ثم يضاف البهارات والبيضة والبقسماط* ثم يضاف البقدونس والكزبرة وتشكل الكفتة وتشوح في الزيتلعمل الصوص* يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الطماطم وصلصة الطماطم* ثم تضاف المرقة والملح والفلفل* ثم تضاف الكفتة في الصوص وتترك حتى تمتزج المكونات ثم تقدم مع الأرز