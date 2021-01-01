طريقة عمل كفتة داود باشا بالدجاج
كفتة داوود باشا بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات، قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل كفتة داوود باشا بالدجاج.
مقادير كفتة داوود باشا بالدجاج
صدور دجاج مفرومة
بصل مبشور
بيض
دقيق
بقسماط
بابريكا
ملح وفلفل
بهارات
زيت
الصوص
ثوم
عصير طماطم
زيت
مرقة
ملح وفلفل
كزبرة ناشفة
أرز أبيض للتقديم
طريقة تحضير كفتة داوود باشا بالدجاج
* تفرم صدور الدجاج في الكبة مع البصل والثوم
* ثم يضاف البهارات والبيضة والبقسماط
* ثم يضاف البقدونس والكزبرة وتشكل الكفتة وتشوح في الزيت
لعمل الصوص
* يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الطماطم وصلصة الطماطم
* ثم تضاف المرقة والملح والفلفل
* ثم تضاف الكفتة في الصوص وتترك حتى تمتزج المكونات ثم تقدم مع الأرز
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