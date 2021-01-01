

فوائد الجرجير.. أبرزها تقليل الإصابة بالسرطان فوائد الجرجير.. أبرزها تقليل الإصابة بالسرطان

هناك العديد من فوائد الجرجير التي يجب معرفتها، وهو نبات مائي معروف بـ مذاقه اللاذع، ويحتوي الجرجير على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.





فوائد الجرجير



وتكمن فوائد الجرجير أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعتبر من أهم المعادن في الجسم، ويساعد البوتاسيوم جسمك على تنظيم ضربات القلب ومستويات الملح وضغط الدم وحتى صحة عظامك، وفقا لما جاء في موقع ويب ميد الطبي



ومن فوائد الجرجير أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة. على سبيل المثال ، فهو غني بفيتامين أ المعروف أيضًا باسم الريتينول، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد الجرجير.

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1- تعزيز الرؤية :ومن فوائد الجرجير انه مهم للحفاظ على صحة شبكية عينك وتعزيز الرؤية، وذلك بفضل فيتامين أ الضروري في مساعدة الجسم على انقسام الخلايا بشكل جيد.2- يعزز المناعة :وبخلاف فوائد الجرجير المتعددة، إلا أن تعزيز المناعة من أبرزها؛ حيث أنه غني بفيتامين سي الذي يدعم جهاز المناعة ويساعد على الشفاء من الإصابات ويدعم إنتاج الكولاجين الصحي.3- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان :ومن فوائد الجرجير الحماية من مرض السرطان؛ حيث انه مليء بالبيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى المعروفة بكونها مضادات الأكسدة القوية، وتم ربط الكاروتينات بتقليل الجذور الحرة في الجسم. يؤدي هذا إلى تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل مخاطر تلف الخلايا والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى ، مثل التهاب المفاصل.4- تحسين صحة القلب :يمكن أن تساعد فوائد الجرجير في دعم صحة قلبك، تم ربط مضادات الأكسدة (الكاروتينات على وجه الخصوص) بخفض ضغط الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وحتى انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.وتشير الدراسات المبكرة إلى أهم فوائد الجرجير انه مفيد لصحة القلب، وذلك لأنه قد يساعد الجرجير في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.5- دعم صحة العظام :ويعتبر دعم صحة العظام من أهم فوائد الجرجير انه مصدرًا ممتازًا لثلاثة معادن مهمة لصحة العظام، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم هو أكثر المعادن شيوعًا في جسمك. إذا لم تحصل على ما يكفي ، فقد تضعف عظامك ببطء بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى هشاشة العظام .ويؤثر المغنيسيوم والبوتاسيوم بشكل غير مباشر على صحة الهيكل العظمي من خلال التأثير على نمو خلايا العظام، ويمكن أن يساعد استهلاك ما يكفي من هذه المعادن في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات هشاشة العظام والشيخوخة.