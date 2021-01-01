

«سولتيرا».. أول مولود كهربائي لـ «سوبارو» «سولتيرا».. أول مولود كهربائي لـ «سوبارو»

تعتزم سوبارو إطلاق أول سيارة كهربائية لها، وهي سيارة دفع رباعي مبنية على منصة كهربائية جديدة تم تطويرها بالاشتراك مع تويوتا، ستطلق عليها اسم سوبارو سولتيرا ، وفقًا لمجلة أخبار السيارات العالمية أوتو كار.



السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من الفئة C، من المقرر طرحها للبيع في عام 2022، تتشابه مع مفهوم تويوتا bZ4X التي تم الكشف عنها مؤخرًا. يتم تطوير الآلتين بشكل مشترك كجزء من شراكة أوسع بين الشركات اليابانية.



سوبارو سولتيرا تشير إلى الطبيعة



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تقول سوبارو إن اسم سولتيرا هو مزيج من الكلمات اللاتينية للشمس والأرض وقد تم اختياره “لتقدير الطبيعة الأم وتعزيز شكل التعايش معها”. كانت وسائل الإعلام اليابانية قد ذكرت في وقت سابق أن السيارة يمكن أن تسمى إيفولتس.ستعمل سوبارو سولتيرا بمحرك الاحتراق. وستستخدم منصة كهربائية مصممة حسب الطلب التي اشتركت الشركة مع تويوتا لتطويرها، والمعروفة باسم e-TNGA.تم تصميم الهيكل ليكون قابلاً للتكيف بدرجة عالية للسماح للسيارات ذات الأطوال المختلفة ويمكن استخدامه لتخطيطات الدفع الأمامي والخلفي والدفع الرباعي، وذلك بفضل القدرة على ملاءمة المحركات لكلا المحورين. يمكن أن تقبل أيضًا أحجام بطاريات متعددة. تخطط تويوتا لتطوير 6 سيارات كهربائية على منصة e-TNGA.بالإضافة إلى استخدام النظام الأساسي المشترك، لم تصدر سوبارو أي تفاصيل فنية أخرى عن السيارة الكهربائية الجديدة.في وقت سابق من هذا العام، عرضت سوبارو سيارة ذات مفهوم كهربائي في إيجاز تكنولوجي في يناير، ومن المتوقع أن يأخذ الإنتاج النهائي منه إشارات التصميم.سوبارو تهدف إلى أن يصبح 40% من مبيعاتها سيارات كهربائية وهجينة خلال 9 سنواتتعتبر السيارة الكهربائية الأولى من سوبارو خطوة رئيسية في خططها للكهرباء. قدمت الشركة مؤخرًا نسخًا هجينة خفيفة من سوبارو فوريستر و سوبارو أمبريزا وسوبارو XC وتهدف إلى أن تكون 40 ٪ على الأقل من مبيعاتها العالمية إما كهربائية أو هجينة بحلول عام 2030.كانت سوبارو قد خططت سابقًا لأول سيارة كهربائية لها على أساس نموذج قائم مبني على منصتها العالمية الخاصة، لكنها غيرت هذا المفهوم بسبب شراكتها الجديدة مع تويوتا.