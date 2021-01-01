تويوتا تعلن التصميم الجديد للجيل الرابع هايلاندر برونز 2022

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تويوتا تعلن التصميم الجديد للجيل الرابع هايلاندر برونز 2022

أعلنت شركة «تويوتا»، التصميم الجديد للجيل الرابع من تويوتا هايلاندر سيبرز، حيث يوضح التصميم المميز التطور بشكل أكبر في عام 2022 بفضل الإصدار البرونزي الجديد - الحصري لمجموعة نقل الحركة هايلاندر هايبرد.

ويتوفر الإصدار الجديد من هايلاندر برونز في كل من الدفع بالعجلات الأمامية والدفع الرباعي، ويوفر تصميمًا فريدًا وميزات متميزة، بمجرد طرحها للبيع في وقت لاحق من هذا العام وستتوافر السيارة في السوق بإصدارين.

تم تصميم الإصدار الجديد من هايلاندر برونز بلمسات برونزية اللون في الخارج والداخل، بما في ذلك 18 بوصة عجلات برونزية، خياطة داخلية برونزية، عتبات أبواب مضاءة من البرونز، بالإضافة إلى حصائر أرضية وحصائر فريدة مطرزة بشعار برونزي خاص.

المصدر: السلطة

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