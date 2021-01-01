

بسعر يبدأ من 179 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارة لدى رينو موديل 2021 بسعر يبدأ من 179 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارة لدى رينو موديل 2021

تطرح الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIM"، الوكيل الحصري لـ علامة رينو الفرنسية في مصر، طرازات عديدة تابعة للعلامة وبسعر يبدأ من 179 ألف جنيه مصري، ومن خلال السطور التالية إليكم رصد لـ مواصفات أرخص سيارة رينو موديل 2021 في مصر.



أرخص سيارة رينو 2021



تُعد سيارة رينو لوجان من أرخص طرازات علامة رينو الفرنسية في سوق السيارات المصري، حيث يبدأ سعرها من 179 ألف جنيه مصري، وذلك للفئة الأولى فقط، وإليكم أسعار فئات السيارة رينو لوجان.

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الأسعار والفئاتالفئةالسعر بالجنيه المصري1.6 - E1 - M/T179,0001.6 - E1 - A/T209,0001.6 - E2 - M/T199,0001.6 - E2 - A/T219,0001.6 - E3 - A/T229,0001.6 - E3+ - A/T239,000مواصفات رينو لوجان 2021واحتوت سيارة رينو لوجان موديل 2021 على منظومة أداء قوية، بالإضافة إلى حزمة من التجهيزات والمواصفات التفصيلية، وإليكم المواصفات الكاملة للسيارة.منظومة القوة والأداءاعتمدت رينو لوجان على محرك سعة 1600 سي سي، قادر على توليد قوة حصانية بلغت 90 حِصانًا، مع عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، كما يتصل المحرك بناقل حركة يدوي "مانيوال" للفئة الأولى والثالثة، وأتوماتيك لبقية الفئات.وفيما يتعلق بأبعاد السيارة فجاءت كما يلي:الطول الكلي للسيارة4354 ممالعرض الكلي للسيارة1994 ممالارتفاع الكلي للسيارة1529 ممسعة صندوق الأمتعة الخلفي510 لترًامقاس الجنط15 بوصةأنظمة السلامة والأماناحتوت السيارة على مجموعة مميزة من أنظمة السلامة، علاوة على أنظمة قيادة مساعدة للسائق، ومن أبرزها ما يلي:الفئة الأولى والثالثة:وسائد هوائية للسائق.وسائد هوائية للراكب الأمامي.نظام غلق مركزي للأبواب.إشارات الإنعطاف مدمجة في المرايات الجانبية.نظام مانع إدارة المحرك للحماية ضد السرقة.الفئات (الثانية، الرابعة، الخامسة، السادسة):تتوفر بقية الفئات بنفس تجهيزات الأمان والسلامة المتوفرة في الفئتين الأولى والثالثة مع إضافة ما يلي:نظام مانع انزلاق الفرامل ABS.نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.التجهيزات الداخلية والخارجيةتضم سيارة رينو لوجان موديل 2021 كماليات وتجهيزات من الخارج والداخل، وإليكم نبذة عنها.الفئة الأولى (179,000 جنيه مصري)احتوت سيارة رينو لوجان من الخارج على اكصدامات أمامية وخلفية بنفس لون السيارة، مصابيح LED للإضاءة النهارية المستمرة، مصابيح إضاءة أمامية هالوجين، علاوة على وجود مصابيح ضباب خلفية.ومن الداخل جاءت السيارة مع كماليات عديدة من أبرزها عجلة قيادة آلية المؤازرة، زجاج كهربائي للأبواب الأمامية، بالإضافة إلى تكييف هواء يدوي، كمبيوتر رحلات، عجلة قيادة متعددة المهام، إمكانية ضبط ارتفاع عجلة القيادة، راديو، MP3، البلوتوث، مخرجي USB، AUX، وأخيرًا مقاعد من خامة القماش.الفئة الثانية (209,000 جنيه مصري)توفرت بنفس الكماليات الخارجية والداخلية الموجودة في الفئة الأولى، دون أي إضافات.الفئة الثالثة (199,000 جنيه مصري)تضم نفس التجهيزات الخارجية المتوفرة في الفئة الثانية مع زيادة مقابض أبواب بنفس لون السيارة، بالإضافة إلى مصابيح أمامية هالوجين.بينما احتوت المقصورة الداخلية لتلك الفئة على نفس التجهيزات الداخلية المتوفرة في الفئة الثانية مع زيادة زجاج كهربائي للأبواب الخلفية، إمكانية التحكم كهربائيًا في مرايا الرؤية الجانبية، مقاعد خلفية يمكن التحكم في طيها، وأخيرًا مسند يد أمامي.الفئة الرابعة (219,000 جنيه مصري)توفرت بنفس المواصفات الخارجية والداخلية المتوفرة في الفئة الثالثة.الفئة الخامسة (229,000 جنيه مصري)تفوقت على الفئة الرابعة من الخارج بزيادة بعض الكماليات وأبرزها حساسات ركن خلفية.ومن ناحية التجهيزات الداخلية فجاءت بنفس المواصفات الداخلية المتوفرة في الفئة الرابعة مع زيادة تكييف هواء أتوماتيك بدلًا من اليدوي، نظام محدد ومثيت للسرعة، عجلة قيادة مكسوة بخامة الجلد، إمكانية ضبط ارتفاع مقعد السائق.الفئة السادسة (239,000 جنيه مصري)توفرت بنفس التجهيزات الخارجية المتوفرة في الفئة الخامسة، مع إضافة كاميرا رؤية خلفية.واحتوت على نفس الكماليات الموجودة في الفئة الخامسة مع إضاة شاشة مقاس سبع بوصات تعمل باللمس، شاشة مرآة للهاتف، نظام ملاحة.