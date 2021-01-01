التعليم تتيح لطلاب علمى علوم بالثانوية اختيار لغة أداء امتحان الجيولوجيا

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمى رابط لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم، حرية اختيار اللغة التى يرغب الطالب فى إداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بها سواء اللغة الأجنبية الأولى أو اللغة العربية، وتضمن الإقرار اسم الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية والرقم القومى

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تعريب مادة الجيولوجيا للثانوية العامة" مشكلة مزمنة، موضحا أنه سوف تنشر الوزارة استبيان لطلاب القسم العلمي كى يختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا وعلى أساس الإجابة سوف يتم إرسال امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة التي يفضلها.

المصدر: youm7

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