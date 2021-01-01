رسميًا.. تسجيل أول إصابة بالفطر الأسود في طنطا



إصابة بالفطر الأسود في طنطا إصابة بالفطر الأسود في طنطا

أكد تقرير طبي، صادر عن عيادات الأنف والأذن بمستشفي جامعة طنطا، اليوم، عن تأكيد ظهور أول حالة مصابة بالفطر الأسود في محافظة الغربية من أبناء قرية سندسيس بمركز المحلة.

وأفادت مصادر طبية، داخل مستشفيات جامعة طنطا أن تحليل التشخيص للتقرير يوضح أن المواطن "نصر ويله" يعاني من أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكر كما تعرض للإصابة للوباء كوفيد 19 الأمر الذي عرضه للضعف المناعه بشكل متكرر مما تسبب قي ظهور فطريات حول العين والفكين بالوجه سوداء اللون نتيجه جلطات بأنسجه الوجه، خاصة منطقة الأنف، فضلا عن ضرورة الملحة بإلزام أهلية المريض بالموافقه علي عزله بغرفة عناية المركزه لاستكمال علاجه .



وكانت حالة الفزع والرعب بين وجوه أسر قرية "سندسيس" عقب ظهور الأعراض الأولي للإصابة بالفطر الأسود علي وجه أحد المواطنين من أبناء قرية سندسيس بدائرة المركز خشيه انتشار بين صفوف الأسر والعائلات حفاظا علي أرواح المواطنين.



و كشفت مصادر بين صفوف أبناء القرية عن البدء من جانب مسئولي مديرية الصحة إلي التحرك الفوري وإجراء مسح شامل علي مستوي الإدارات الصحية القروية لحصر وجود أعداد إصابة من عدمه .

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كما عرضت تقارير أشعه مقطعية وصور للشخص مشتبه پإصابته بالفطر الأسود تكشف تعرض الفكين وعيناه للتورم فضلا عن وجود بكسر بالعين اليمني بقاع الجمجمه وهو ما نفاه قيادات الصحة لافتين ان الشخص سيتم فحصه بطوارىء مستشفي طنطا الجامعي .وأكد محمد عبد العزيز الحسيني أن حماه مصاب بالفطر الأسود في محافظة الغربية عقب تعافيه من فيروس كورونا.وكشف "الحسيني " أن والده يدعي "نصر علي المتولي ويلة ويبلغ من العمر ٤٧ سنة ومقيم بقرية سندسيس بدائرة مركز المحلة وأصيب بفيروس كورونا وجري عزله في مستشفى صدر المحلة لمدة 17 يوما الي ان تماثل للشفاء من الفيروس اللعين، وعقب تعافية من كورونا ظهرت قرح في الفم ومشاكل في الرؤية وتعلثم في التطق، وتورم في الوجهكما بين "الحسيني " أن الأسرة استدعت طبيب تخصص رمد وتم عمل اشعة مقطعية وتبين وجود كسر في جدار العين اليمني.وكشف أن حماه عقب تعافيه من الكورونا والخروج من مستشفي صدر المحله ، تدهورت الحالة وأكد لهم أحد الاطباء بضرورة عرض الحاله على مستشفى طواري المنصورة "قسم الباطني".وكيل الصحة بالغربية: 950 حالة تلقت لقاح كورونا في معهد كبد المحلةكما ناشد "الحسيني " رئاسه الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مديرية الصحة بالغربية بتحمل نفقات علاج والد زوجتة نظرا للتكلفة الباهظة للادوية ونقله إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.وكشف زوج نجلة المصاب أنه أثناء التواجد في مستشفى طوارئ المنصورة وعقب عمل الاشعة المقطعية والفحوصات الطبية أكد الأطباء إصابته بالفطر الأسود ويحتاج الي طبيب اسنان لتغيير الفك السفلي وطبيب رمد لازالة العين اليمني للتخلص من الفطر الأسود، وتم حجزة في المستشفى لمدة 4 ايام، لكن تم وضعة على قوائم الانتظار.في المقابل أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه عقب الاطلاع على الأشعة المقطعية والفحوصات الطبية للحالة تبين إصابتها بكسر في جدار العين، وجارى التنسيق مع مستشفى طوارئ جامعة طنطا لاستقبال الحالة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.وكشف وكيل صحة الغربية أن المديرية لم يتلق أي بلاغات أو إخطارات من المستشفيات العامة أو الخاصة بظهور أي أعراض أو استقبال حالات مصابة بأعراض الفطر الأسود خلال الوقت الجاري وسيتم إجراء مسح وحصر كامل للوجود حالات إصابة جديده من عدمه .