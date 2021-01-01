بعد الفطر الأسود| الهند تعلن اكتشاف مرض جديد مصاحب لـ كورونا.. تعرف على أعراضه



داء الرشاشيات داء الرشاشيات

لا تمر أيام حتى تكشف السلطات الهندية عن مرض جديد ضمن الحالات التى تعافت من فيروس كورونا "كوفيد – 19"، ويرجع أطباء الوقاية انتشار تلك الأمراض نتيجة العادات السلبية التى يلجأ لها الشعب الهندي، ظنا منه أنها تساعد فى القضاء على انتشار الأمراض، ولكن على العكس تكون السبب الأول لتفاقم الأزمة أبرزها هي استخدام الهنود روث الأبقار ووضعه على أجسامهم، وأيضا نزولهم الأنهار الملوثة ظننا منهم بأن تلك العادات تحمهيم وتباركهم.







مرض جديد في الهند



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وفي ظل تلك الظروف الخارجة عن السيطرة، كشف تقارير لوسائل إعلام هندية عن إكتشاف 8 حالات جديدة قد تعافت من فيروس كورونا "كوفيد – 19" وأصيبوا بـ "داء الرشاشيات"، وهى إصابة فطرية جديدة في بداية الإنتشار بمنطقة فادوردارا الهندية.وتظهر الإصابة بـ "داء الرشاشيات" لحديثي التعافي من فيروس كورونا "كوفيد – 19" خاصة لمن يعانون من ضعف المناعة، وعلى الرغم من أنه نادر الظهور، إلا أنه قد يكون قاتلا في بعض الأحيان.والمعروف عن داء الرشاشيات أنه مجموعة متنوعة من الأمراض تسببها عدوى فطرية وتصيب البشر والطيور وحيوانات أخرى، وتأخذ الإصابة أشكالا مزمنة، وهو من الأمراض السريرية يصاب بها من يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، ويمكن أن تسبب مضاعفات مميتة عند المصابين بأمراض تنفسية كالربو أو التليف الكيسي.أعراض داء الرشاشياتوهناك العديد من الأعراض والتطورات الطبية المتعلقة بـ "داء الرشاشيات" مثل السعال المدمي المتكرر وآلام الصدر، وفي بعض الحالات قد يساء التعامل مع المرض فينتشر في مجرى الدم مسببا أعراض مثل الحمى والقشعريرة والهذيان، ويمكن أن يؤدي في حالة إنتشاره بمدى واسع لدي ضعيفي المناعة إلى الفشل كلوي، والكبدي، كما يتسبب داء الرشاشيات في الجيوب الأنفية الشعور بالاحتقان.استشارى بيولوجى: الهند تأخرت فى إعلان الإصابات والوفيات ورفع التقارير لمنظمة الصحة العالميةالأوضاع الصحية بالهندوسجلت الهند حتى الآن أكثر من 11ألف حالة من الفطر الأسود و186.364 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وذلك في الساعات الاولي من اليوم الجمعة، بينما سجلت 3660 حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، وهو أقل عدد وفيات وإصابات منذ 14 إبريل الماضي.