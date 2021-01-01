فوائد صحية غير متوقعة لتناول "حفنة" من الحمص يوميا

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الحمص

فوائد صحية غير متوقعة لتناول الحمص لصحتك، فهو غني بالبروتينات والألياف وقليل الدهون كما أنه يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور بكمية جيدة.

الفوائد الصحية لتناول الحمص

فحفنة صغيرة من الحمص يوميا تمنحك فوائد غير متوقعة لصحتك فهو يزودك بالطاقة وسوف يشعرك تناول حفنة منه بالشبع ويحافظ أيضًا على وضع السعرات الحرارية تحت السيطرة.



ويعتبر الحمص من الأطعمة الرائعة المضادة للشيخوخة لأنه يحتوي على وفرة من مضادات الأكسدة وتناول حفنة صغيرة كل يوم يمكن أن تجعلك تبدو أصغر سنا وجعل بشرتك متوهجة.

الحمص ومرض السكرى
الحمص أيضا من الوجبات الخفيفة الرائعة لمرضى السكر والقلب لاحتوائه على دهون جيدة وكمية قليلة من الدهون المشبعة.

كما أن الحمص غني بالألياف التى تساعد على الهضم ومحاربة الإمساك كما يساعد تناوله في طرد السموم من الجسم.



ويحتوى الحمص على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم مما يعني أن تناوله يساعد على إفرز الجلوكوز ببطء في الدم وهذا يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

المصدر: elbalad

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