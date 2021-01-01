بدون أضرار .. 3 خطوات أمنة تساعدك على تسخين الخبز



تسخين الخبز تسخين الخبز

حذر محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، من تسخين و تحميص الخبز على اللهب المباشر لأنه يتسبب في حرق إجزاء مما ينتج عنه مكونات ضارة بالصحة.





وأضاف "الحوفي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": " مش عايزين نرعب الناس ونقول أن التحميص ينتج عنه مكونات مسرطنة.. ولكن يجب توخي الحذر "، موضحا ان تأثير تلك المكونات سيظهر على المدى البعيد.





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كشف موقع thekitchn، بعض النصائح التي تساعدك في تسخين الخبز بطرق أمنة ..-حافظ على رطوبة الخبزنبلل منشفة ورقية أو منشفة مطبخ عادية برفق ونضعها مباشرة على سطح الخبز.- اتركه مغطاةثم نغطي كل شيء بمنشفة ورقية أخرى أو منشفة مطبخ.- درجة حرارة منخفضةنستخدم الميكروويف على درجة منخفضة إلى متوسطة - من 30 إلى 50٪ - لمدة دقيقة تقريبًا.ثم نتحقق ونرى ما إذا كان الخبز دافئًا بعد، ما عليك سوى تسخينها وإبقائها رطبة ومغطاة حتى لا تجف أو تتماسك في مكانها وتكون قاسية في مكان آخر.