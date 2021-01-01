بدون أضرار .. 3 خطوات أمنة تساعدك على تسخين الخبز

حذر محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، من تسخين و تحميص الخبز على اللهب المباشر لأنه يتسبب في حرق إجزاء مما ينتج عنه مكونات ضارة بالصحة.
وأضاف "الحوفي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": " مش عايزين نرعب الناس ونقول أن التحميص ينتج عنه مكونات مسرطنة.. ولكن يجب توخي الحذر "، موضحا ان تأثير تلك المكونات سيظهر على المدى البعيد.
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