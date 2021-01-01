ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ



تناول الخوخ تناول الخوخ

يعد الخوخ عضوًا في عائلة الفاكهة ذات النواة مثل المشمش والكرز. ، يقدم الخوخ بعض الفوائد الصحية الفريدة. فيما يلي أسباب للحصول على هذه الفاكهة الرائعة والغامضة في حين أنها وفيرة.







الخوخ مفيد لعملية الهضم

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توفر حبة خوخ متوسطة الحجم ما يقرب من 10٪ من الحد الأدنى اليومي من الألياف المستهدفة. بالإضافة إلى منع الإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي ، تساعد ألياف الخوخ في إدارة مستويات السكر في الدم . يحتوي الخوخ أيضًا على البريبايوتكس ، التي تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء المرتبطة بمضادات الالتهاب والمناعة والمزاج.تعزيز جهاز المناعةيدعم الخوخ المناعة بثلاث طرق، توفر حبة ض222متوسطة الحجم أكثر من 15٪ من الهدف اليومي لفيتامين سي . تحتاج عدة أنواع من الخلايا المناعية إلى هذه المغذيات لإنتاجها ووظيفتها وحمايتها. يساعد فيتامين أ الموجود في الخوخ (فاكهة واحدة متوسطة الحجم توفر 10٪ من احتياجاتك اليومية) على تكوين الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي. تشكل الأغشية القوية حواجز وقائية أفضل لإبعاد الجراثيم عن مجرى الدم. يحمي الخوخ أيضًا المناعة من خلال خصائصه الطبيعية المضادة للميكروبات.تنشيط بشرتكبالإضافة إلى مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات ، يحتوي الخوخ على بيتا كاروتين وفيتامين سي لدعم صحة الجلد. يساعد بيتا كاروتين ، وهو مقدمة لفيتامين أ ، على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس ، ويدفئ لون البشرة ، ويساعد على خلق توهج طبيعي. فيتامين ج ضروري لبناء الكولاجين ، وتحسين مرونة الجلد ، ودرء الترهل. كما أن الخوخ مرطب لأن أكثر من 85٪ من الخوخ الطازج عبارة عن ماء.يحمي الخوخ عينيكيساعد اللوتين والزياكسانثين الموجودان في الخوخ على حماية شبكية العين والعدسة ، وقد ثبت أنهما يقللان من خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين ، وهما من اضطرابات العين الشائعة. يساعد فيتامين أ الموجود في الخوخ أيضًا في دعم الرؤية الصحية. في حين أن النقص الحقيقي في فيتامين (أ) نادر الحدوث ، يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى جفاف الملتحمة ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالرؤية الطبيعية وتؤدي إلى العمى الليلي - عدم القدرة على الرؤية في الظلام أو الضوء الخافت.تقلل من خطر الإصابة بالسرطانثبت أن مضادات الأكسدة البوليفينول الموجودة في الخوخ تمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية ، وخاصة سرطان الثدي . وجدت إحدى الدراسات التي تابعت النساء لمدة 24 عامًا أن ثمرتين على وجه الخصوص برزا على أنهما وقائيان. و أعلى كمية من التوت والخوخ كان مرتبطا مع انخفاض خطر الاصابة تقبلا سلبية الاستروجين سرطان الثدي بين النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.وتساعد في إدارة الوزنتظهر الأبحاث الحديثة أن المركبات النشطة بيولوجيا في الخوخ لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسمنة. إن قدرتهم على المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم والأنسولين ، ومحتوى الألياف المملوءة والماء لديهم تجعلهم أيضًا خيارًا ذكيًا لإدارة الوزن.قد يعزز الخوخ صحة الدماغمن المعروف أن مضادات الأكسدة الموجودة في الخوخ تحارب الإجهاد التأكسدي ، وهو في الأساس اختلال التوازن بين إنتاج الجذور الحرة المدمرة للخلايا وقدرة الجسم على مواجهة آثارها الضارة. هذا هو المفتاح لصحة الدماغ ، حيث من المعروف أن الإجهاد التأكسدي هو عامل مسبب في الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر .إنها مفيدة للتحكم في ضغط الدم والتخلص من الانتفاخيساعد البوتاسيوم الموجود في الخوخ (توفر ثمرة واحدة متوسطة الحجم 8٪ من الهدف اليومي الموصى به) على تنظيم ضغط الدم من خلال العمل كمدر طبيعي للبول لإزالة الصوديوم الزائد والسوائل من الجسم. هذا يخفف الضغط على القلب والشرايين ، ويساعد في التخلص من الانتفاخ .