لإفطار شهي .. طريقة عمل كريب بالبيض والسبانخ بأسهل الخطوات

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صورة الخبر: كريب بالبيض والسبانخ
كريب بالبيض والسبانخ

تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار الأطباق و وجبات الإفطار التي تقدمها لأسرتها في كل صباح، فقدم الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص طريقة عمل كريب بالبيض والسبانخ.





مقادير كريب بالبيض والسبانخ

كريب صغير

بيض مسلوق المهروس
سبانخ

زبد

دقيق

كريمة طهي

جبنة موتزاريلا

بصل أخضر

طماطم شيري

طريقة تحضير كريب بالبيض والسبانخ

* يحمر الدقيق في الزبدة

* يخلط البيض مع الكريمة

* ثم يضافوا للزبدة تدريجيا مع استمرار التحريك

* وتضاف السبانخ وتشوح

* يخلط خليط السبانخ مع البيض المسلوق والجبنة الموتزاريلا

* يحشى الكريب بهذا الخليط ويزين بالبصل الأخضر والطماطم الشيري

المصدر: elbalad

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