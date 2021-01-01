لإفطار شهي .. طريقة عمل كريب بالبيض والسبانخ بأسهل الخطوات



كريب بالبيض والسبانخ كريب بالبيض والسبانخ

تحتار الكثير من ربات المنزل في اختيار الأطباق و وجبات الإفطار التي تقدمها لأسرتها في كل صباح، فقدم الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص طريقة عمل كريب بالبيض والسبانخ.









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مقادير كريب بالبيض والسبانخكريب صغيربيض مسلوق المهروسسبانخزبددقيقكريمة طهيجبنة موتزاريلابصل أخضرطماطم شيريطريقة تحضير كريب بالبيض والسبانخ* يحمر الدقيق في الزبدة* يخلط البيض مع الكريمة* ثم يضافوا للزبدة تدريجيا مع استمرار التحريك* وتضاف السبانخ وتشوح* يخلط خليط السبانخ مع البيض المسلوق والجبنة الموتزاريلا* يحشى الكريب بهذا الخليط ويزين بالبصل الأخضر والطماطم الشيري