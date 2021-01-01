تسببت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي المُقامة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور 16 من بطولة الكأس في غياب الثلاثي الأجنبي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وأشرف بنشرقي عن مباراة فريقهم المقبلة.
وحصل فرجاني ساسي على بطاقة صفراء هي الثالثة له متتالية والأمر ذاته لمواطنه حمزة المثلوثي ليغيبا عن لقاء الجونة لتراكم البطاقات الصفراء قبل أن يُطرد أشرف بنشرقي إثر حصوله على بطاقتين صفراواتين متتاليتين الأولى لمخالفة والثانية للاعتراض ومن ثمّ يغيب عن مباراة الجونة.
ويأتي غياب الثلاثي مع استمرار غياب طارق حامد الذي تعرض لطرد مباشر في مباراة الزمالك الماضية أمام المصري بالدوري ومن ثمّ إيقاف مباراتين متتاليتين.
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التعليقات على ساسي والمثلوثي وبنشرقي خارج قائمة الزمالك أمام الجونة
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