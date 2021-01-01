ساسي والمثلوثي وبنشرقي خارج قائمة الزمالك أمام الجونة

آخر الأخباراخبار الرياضة › ساسي والمثلوثي وبنشرقي خارج قائمة الزمالك أمام الجونة

صورة الخبر: ساسي وبنشرقي
ساسي وبنشرقي

تسببت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي المُقامة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور 16 من بطولة الكأس في غياب الثلاثي الأجنبي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وأشرف بنشرقي عن مباراة فريقهم المقبلة.

وحصل فرجاني ساسي على بطاقة صفراء هي الثالثة له متتالية والأمر ذاته لمواطنه حمزة المثلوثي ليغيبا عن لقاء الجونة لتراكم البطاقات الصفراء قبل أن يُطرد أشرف بنشرقي إثر حصوله على بطاقتين صفراواتين متتاليتين الأولى لمخالفة والثانية للاعتراض ومن ثمّ يغيب عن مباراة الجونة.

ويأتي غياب الثلاثي مع استمرار غياب طارق حامد الذي تعرض لطرد مباشر في مباراة الزمالك الماضية أمام المصري بالدوري ومن ثمّ إيقاف مباراتين متتاليتين.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله لاعبه أشرف بنشرقي قبل طرده.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 30 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.

المصدر: yallakora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ساسي والمثلوثي وبنشرقي خارج قائمة الزمالك أمام الجونة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1538

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager