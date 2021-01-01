ساسي والمثلوثي وبنشرقي خارج قائمة الزمالك أمام الجونة



ساسي وبنشرقي ساسي وبنشرقي

تسببت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي المُقامة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات دور 16 من بطولة الكأس في غياب الثلاثي الأجنبي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وأشرف بنشرقي عن مباراة فريقهم المقبلة.



وحصل فرجاني ساسي على بطاقة صفراء هي الثالثة له متتالية والأمر ذاته لمواطنه حمزة المثلوثي ليغيبا عن لقاء الجونة لتراكم البطاقات الصفراء قبل أن يُطرد أشرف بنشرقي إثر حصوله على بطاقتين صفراواتين متتاليتين الأولى لمخالفة والثانية للاعتراض ومن ثمّ يغيب عن مباراة الجونة.



ويأتي غياب الثلاثي مع استمرار غياب طارق حامد الذي تعرض لطرد مباشر في مباراة الزمالك الماضية أمام المصري بالدوري ومن ثمّ إيقاف مباراتين متتاليتين.

قد يعجبك أيضا...

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله لاعبه أشرف بنشرقي قبل طرده.ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 30 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.