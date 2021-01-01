أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن المستحقات المتأخرة تم تحويلها وستكون في حسابات اللاعبين يوم الأحد أو الإثنين المقبل على أقصى تقدير.
وأضاف لبيب في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "ما وعدنا به يتم تنفيذه، بات الآن فعل ماضي، فتم تحويل المستحقات بالفعل، ولكن التحويل يصل خلال 3 أيام".
وأكمل: "دخلنا للاعبين في غرف الملابس عقب مباراة الإسماعيلي والتأهل لربع نهائي الكأس، وأخبرناهم بوصول مستحقاتهم يوم الأحد في حساباتهم".
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التعليقات على الزمالك: تحويل مستحقات اللاعبين يوم الأحد.. وجاهزون لتجديد عقد ساسي إذا رغب
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