أسهل مشروب منزلي لعلاج التهاب الحلق والبرد

وسط تفشي الوباء كورونا حاليا ، يصاب الكثير بالسعال الموسمي الذي يؤدي إلى القلق المفرط، في حين أن التهاب الحلق والبرد قد لا يستحقان زيارة عيادة الطبيب ، إلا أنهما قد يسببان الألم والتهيج.
أيضًا ، غالبًا ما يبدأ السعال والبرد الموسميان بالتهاب الحلق الذي يمكن أن يكون مزعجًا للكثيرين. العلاجات المنزلية ليست سهلة فحسب ، بل تمنعك أيضًا من الاعتماد على الأدوية.
علاج التهاب الحلق والبرد
وقد قدم موقع “indian express”علاجًا منزليًا بسيطًا لـ التهاب الحلق والبرد تحتاج فقط إلى بعض المكونات البسيطة من المطبخ .
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