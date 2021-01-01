أسهل مشروب منزلي لعلاج التهاب الحلق والبرد



علاج التهاب الحلق والبرد علاج التهاب الحلق والبرد

وسط تفشي الوباء كورونا حاليا ، يصاب الكثير بالسعال الموسمي الذي يؤدي إلى القلق المفرط، في حين أن التهاب الحلق والبرد قد لا يستحقان زيارة عيادة الطبيب ، إلا أنهما قد يسببان الألم والتهيج.



أيضًا ، غالبًا ما يبدأ السعال والبرد الموسميان بالتهاب الحلق الذي يمكن أن يكون مزعجًا للكثيرين. العلاجات المنزلية ليست سهلة فحسب ، بل تمنعك أيضًا من الاعتماد على الأدوية.



علاج التهاب الحلق والبرد

وقد قدم موقع “indian express”علاجًا منزليًا بسيطًا لـ التهاب الحلق والبرد تحتاج فقط إلى بعض المكونات البسيطة من المطبخ .

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يقترح indian express نقع الهيل والقرنفل والليمون المحترق والليمون الطازج والقرفة في الماء الساخن.ولتسخين الليمون ، ما عليك سوى وضع شريحة فوق اللهب حتى يصبح دافئًا ويبدأ تفحم خفيف في الظهور.مكونات مشروب منزلي لعلاج التهاب الحلق والبردهيلقرنفلليمون محروق ليمونطازجقرفةماء ساخنطريقة عمل مشروب منزلي لعلاج التهاب الحلق والبردخلط جميع المكونات في الماء الساخن. ويشرب دافئا.وأضاف موقع indian express أن هذا العلاج المنزلي مخصص فقط لعلاج التهاب الحلق وليس فوق الأدوية الموصوفة.وإذا كنت تعاني من أعراض أخرى ، فاستشر طبيبًا على الفور واخضع لفحص Covid-19 . وفي حالة الأعراض الشديدة اطلب العناية الطبية على الفور.