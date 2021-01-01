ضعي قطعة من الاسفنج في درج الثلاجة.. لهذا السبب



ضعي قطعة من الاسفنج في درج الثلاجة ضعي قطعة من الاسفنج في درج الثلاجة

تداول كثير من مستخدمو السوشيال ميديا نصيحة جديدة للحفاظ علي مدة صلاحية الخضار في الثلاجة وذلك من خلال وضع قطعة اسفنج في درج الفاكهة والخضار في الثلاجة .





وقالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية أن ما يتم تدواله عن وضع قطعة من الاسفنج يعد طريقة صحيحة لأن الاسفنج يتمتص الرطوبة وتجعل مدة صلاحية الخضار والفاكهة أطول .



كما أشارت شيرين إلى أن الاسفنجة تحافظ على قرمشة الخضراوات مثل الخيار والجزر والفلفل الرومي وتمتص الروائح غير المستحبة في الثلاجة .



واضافت شيرين ان هناك اسفنج رفيع على شكل فوط من المايكروفايبر بيتم فرشه في قاع درج الثلاجة ليقوم بنفس المهمة وذلك يجب ان يتم مع نظافة هذا الاسفنج والمواظبة على غسله وتعقيمه.



وقالت شيرين في منشورها “ في نفس الوقت أحب أفكركم أن عندنا فواكه وخضراوات بتطلق غاز النمو الإيثيلين أكتر من غيرها مثل التفاح الي بيفرز كميات كبيرة من هذا الغاز فبيعمل على اتلاف باقي الفاكهة والخضراوات الموجودة بجانبها”.



كما أن البصل والبطاطس بهما نفس المشكلة ويساهم كل منهما في اتلاف بعضهما لو تم تخزينهما في نفس المكان لذلك الافضل الاحتفاظ بكل صنف في مكان منفصل عن الآخر .



