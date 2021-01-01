عشاء مبتكر ولذيذ.. طريقة عمل لانشون بانية بالبقسماط

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صورة الخبر: لانشون بانية
لانشون بانية

اذا كنتي من هواه الاكلات المختلفة والوصفات المبتكرة يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل لانشون بانية بطريقة الشف الشربيني



ويعد اللانشون البانية مناسب للعشاء في ليالي الصيف ويوم الاجازات



مقادير لانشون بانية

لانشون

دقيق
زيت

بصل ثوم

ليمون

مستردة

كاتشب

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ملح فلفل أسود

بطاطس شيبس

بقسماط

زيت
زعتر



طريقة تحضير لانشون بانية

* افرمى ثوم وكاتشب ومستردة وعصير ليمون ورشة ملح وفلفل اسود وزعتر وبصل

* قطعى اللانشون شرائح سميكة ثم ضيفى الخليط وقلبيهم جيدا

* ضعي اللانشون فى دقيق وقلبيه جيدا ثم فى البقسماط ثم ضعيه فى اسياخ

* حمريه فى اناء به زيت ساخن على النار حتى يكتسب اللون الذهبى

المصدر: elbalad

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