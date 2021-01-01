بسيطة وسهلة .. طريقة تحضير كفتة دجاج مشوية



كفتة دجاج مشوية كفتة دجاج مشوية

يعد الدجاج من الوجبات المفضلة للكثير من الأشخاص لذلك يمكن أن تتعلمي طريقة عمل كفتة الدجاج بخطوات بسيطة وسهلة للشيف نجلاء الشرشابي.







مقادير كفتة دجاج مشوية

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نصف كيلو دجاج مفرومرغيف خبز بلديبصل مبشوربقدونس بودرةثوم بودرةبصلبهاراتبيضةسمنة أو زيتملح فلفل أسودطريقة تحضير كفتة دجاج مشوية* ينقع الخبز في الماء ثم يعصر ويضرب في الكبة أو يفرم الخبز فى الكبة مع القليل من الماء* يضاف البصل المبشور والدجاج المفروم والبيضة والبقدونس والبصل والبهارات البودرة والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود* تشكل الكفتة أصابع وتدهن بالسمنة* ترص أصابع الكفتة في صينية مدهونة بالسمنة* توضع في الفرن حتى تمام النضج* تقدم الكفتة مع البطاطس المحمرة