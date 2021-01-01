كفتة دجاج مشوية
يعد الدجاج من الوجبات المفضلة للكثير من الأشخاص لذلك يمكن أن تتعلمي طريقة عمل كفتة الدجاج بخطوات بسيطة وسهلة للشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير كفتة دجاج مشوية
نصف كيلو دجاج مفروم
رغيف خبز بلدي
بصل مبشور
بقدونس بودرة
ثوم بودرة
بصل
بهارات
بيضة
سمنة أو زيت
ملح فلفل أسود
طريقة تحضير كفتة دجاج مشوية
* ينقع الخبز في الماء ثم يعصر ويضرب في الكبة أو يفرم الخبز فى الكبة مع القليل من الماء
* يضاف البصل المبشور والدجاج المفروم والبيضة والبقدونس والبصل والبهارات البودرة والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود
* تشكل الكفتة أصابع وتدهن بالسمنة
* ترص أصابع الكفتة في صينية مدهونة بالسمنة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
* تقدم الكفتة مع البطاطس المحمرة
التعليقات على بسيطة وسهلة .. طريقة تحضير كفتة دجاج مشوية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق