بسيطة وسهلة .. طريقة تحضير كفتة دجاج مشوية

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بسيطة وسهلة .. طريقة تحضير كفتة دجاج مشوية

صورة الخبر: كفتة دجاج مشوية
كفتة دجاج مشوية

يعد الدجاج من الوجبات المفضلة للكثير من الأشخاص لذلك يمكن أن تتعلمي طريقة عمل كفتة الدجاج بخطوات بسيطة وسهلة للشيف نجلاء الشرشابي.



مقادير كفتة دجاج مشوية

نصف كيلو دجاج مفروم

رغيف خبز بلدي

بصل مبشور

بقدونس بودرة
ثوم بودرة

بصل

بهارات

بيضة

سمنة أو زيت

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير كفتة دجاج مشوية

* ينقع الخبز في الماء ثم يعصر ويضرب في الكبة أو يفرم الخبز فى الكبة مع القليل من الماء

* يضاف البصل المبشور والدجاج المفروم والبيضة والبقدونس والبصل والبهارات البودرة والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود

* تشكل الكفتة أصابع وتدهن بالسمنة

* ترص أصابع الكفتة في صينية مدهونة بالسمنة

* توضع في الفرن حتى تمام النضج

* تقدم الكفتة مع البطاطس المحمرة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بسيطة وسهلة .. طريقة تحضير كفتة دجاج مشوية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97068

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager