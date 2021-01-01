الجيش المصري ينشر لقطات مصورة لمناورات "حماة النيل"

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صورة الخبر: مناورات "حماة النيل"
مناورات "حماة النيل"

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الخميس، مزيدا من المعلومات عن فعالیات التدریب المشترك المصري السوداني "حماة النیل"، الذي يتم تنفيذه بدولة السودان، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

وقال المتحدث في بيان رسمي إن التدريب تضمن عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك إن عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة في التدريب قامت بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، "والتي عكست مستوى التقارب في أسوأضافت: "ظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة".

اليب التدريب القتالي والدقة في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر".

یھدف التدریب المشترك "حماة النیل" إلى تعزيز سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات، وتطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة.

ويأتي التدريب استكمالا لسلسلة التدريبات السابقة مثل "نسور النيل1"، و"نسور النيل 2".

يشار إلى أن شهر مايو كان حافلا للقوات المسلحة المصرية، التي خاضت تدريبات ومناورات برية وبحرية وجوية، مع دول عربية وأجنبية، في جهود مكثفة لتطوير مهارات الجيش المصري وقواته.
https://www.facebook.com/watch/?v=317608076558814

المصدر: skynewsarabia

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