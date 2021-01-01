نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الخميس، مزيدا من المعلومات عن فعالیات التدریب المشترك المصري السوداني "حماة النیل"، الذي يتم تنفيذه بدولة السودان، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.
وقال المتحدث في بيان رسمي إن التدريب تضمن عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة.
وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك إن عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة في التدريب قامت بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، "والتي عكست مستوى التقارب في أسوأضافت: "ظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة".
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التعليقات على الجيش المصري ينشر لقطات مصورة لمناورات "حماة النيل"
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