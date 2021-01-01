قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة الأهلي ونهضة بركان



كأس السوبر الإفريقي كأس السوبر الإفريقي

يترقب عشاق كرة القدم قمة عربية نارية ستجمع بين فريقي الأهلي ونظيره نهضة بركان المغربي غدا الجمعة، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة.



وتنطلق مباراة الأهلي مع نهضة بركان في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الدوحة.



وتذاع مباراة الأهلي مع نهضة بركان على أحد القنوات المفتوحة القطرية، لأنها الدولة المستضيفة للبطولة الإفريقية المميزة.

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تردد واسم القناة الناقلة:قناة الكأس القطرية المفتوحة عبر نايل سات، على تردد 11919 أفقي عبر نايل سات ومعدل الترميز 27500.ويلعب الأهلي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك نهضة بركان بالبطولة بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الموسم الماضية.ويؤدي الأهلي مرانه الأخير اليوم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ويحضر الإعلام ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي.ويؤدي الأهلي مرانه في السابعة إلا الربع مساء بتوقيت قطر، فيما يخوض نهضة بركان مرانه في الثامنة والربع على نفس الملعب.وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، على معاينة ملعب المباراة على هامش حضورهما المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن اللقاء.