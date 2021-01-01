فيديو.. العليا للفيروسات توضح حقيقة تخفيف الإجراءات الإحترازية لكورونا

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قالت وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن إعداد الإصابة في الوقت الحالي مستقرة بشكل كبير ولكن يجب أن نحترص كثيرا الفترة القادمة ونلتزم بالإجراءات الإحترازية بالإضفة إلى الحصول على اللقاح.





وأضافت "أنور" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك بعض التخوفات من عدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات والكمامة، موضحة: كل الحذر من التجمعات والحفلات التي تحدث الفترة الحالية.





وأشارت إلى أن فكرة تخفيف قيود وإجراءات الالتزام تعتمد في المقام الاول والأخير على تصرفات المواطنين.

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وأوضحت أن التواجد مع أشخاص حاصلة على اللقاح سيعطي الأخرين أحساس بالأمان ولهذا يجب على الكل الحصول على اللقاح.https://www.facebook.com/watch/?v=1546582485549597