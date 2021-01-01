

أطعمة تصيبك بالصداع النصفي .. بعضها تتناوله يوميًا أطعمة تصيبك بالصداع النصفي .. بعضها تتناوله يوميًا

يعد الصداع النصفي بمثابة كابوس للعديد من الأشخاص، فقد تصل آلامه الشديدة لدرجة تعوقك عن القيام بمهامك اليومية.



ناهيك عن الآلام المصاحبة له، مثل آلام العينين، وآلام قد تصل إلى المعدة.



ومن هنا يستعرض «المصري لايت» أطعمة ومشروبات تتناولها يومياً تصيبك بالصداع النصفي، وفقاً لـ thehealthy

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تقول دانييل ويلهور، أستاذة مساعدة في قسم طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة كولورادو: “يعمل دماغ كل شخص بشكل مختلف قليلاً، لكننا نعلم بشكل عام أن المحفزات يمكن أن تسبب فرط استثارة لقشرة الدماغ”.نتيجة لذلك، يمكن لمجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك ما تأكله أن تزيد من خطر إصابتك به.أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفيالقهوةيمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يخفف من آلام الصداع النصفي، فهو مضاف إلى بعض الأدوية المستخدمه في علاجه التي لا تستلزم وصفة طبية لهذا السبب.ولكن شرب الكثير من القهوة، أو شربها في الوقت غير المناسب من اليوم، تؤدي الى هجوم من الصداع النصفي.كما يعد انسحاب الكافيين مرة واحدة من المحفزات المتكررة، وفقًا لمراجعة بحثية لعام 2020 نُشرت في مجلة Nutrientsحاول أن تكون متسقًا مع الكافيين، واستهلك نفس النوع من القهوة بنفس المقدار في نفس الوقت كل يوم.الشوكولاتةتعتبر الشوكولاتة مصدرًا آخر للكافيين، كما أنها قد تسبب إطلاق الناقلات العصبية المسؤولة عن الصداع النصفي.كما أن إحدى الطرق الجيدة لمعرفة ما إذا كانت الشوكولاتة هي المحفز بالنسبة لك هي الاحتفاظ بدفتر يوميات للطعام والانتباه إلى ما إذا كنت ستصاب به بعد تناولها أم لا.الجبن القديمةتحتوي بعض أنواع الجبن القديمة، بما في ذلك الجبن الأزرق، والجبن البري، والشيدر، والفيتا، على حمض أميني يسمى «التيرامين»، والذي قد يسبب الصداع النصفي لدى بعض الناس، وفقًا لمؤسسة الصداع الوطنية.اللحوم المصنعةيقول الدكتور ويلهور إن الأطعمة التي تعتبر اللحوم المصنعة، مثل الهوت دوج، يمكن أن تحتوي على النترات، وهي مركبات تعمل كموسعات للأوعية الدموية، مما يؤدي لإثارة مسار الصداع النصفي.الألبانيقول ميرل دياموند، العضو المنتدب، الرئيس والمدير الطبي لعيادة Diamond Headache: “، في شيكاغو، لا أخبر الجميع بالابتعاد عن منتجات الألبان، ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل مع الالتهاب، فقد ترغب في التخلص من منتجات الألبان لمعرفة ما إذا كانت مفيدة لك”.مشروبات الطاقةيقول الدكتور دايموند، إن مشروبات الطاقة غنية بفيتامين ب هو موسع للأوعية، مما يجعله محفزًا للصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.