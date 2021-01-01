الإكوادور.. العثور على سلحفاة عملاقة كان يعتقد أنها انقرضت منذ قرن (صورة)

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صورة الخبر: الإكوادور.. العثور على سلحفاة عملاقة كان يعتقد أنها انقرضت منذ قرن (صورة)
الإكوادور.. العثور على سلحفاة عملاقة كان يعتقد أنها انقرضت منذ قرن (صورة)

أكدت الإكوادور أن سلحفاة عملاقة عثر عليها في عام 2019 في جزر غالاباغوس، تبين أنها من فصيلة اعتبرت منقرضة منذ قرن.

ويحضر المتنزه الوطني في غالاباغوس لرحلة استكشاف للبحث عن المزيد من السلاحف العملاقة تلك في محاولة للحفاظ على نوعها.

وتم العثور على تلك السلحفاة قبل عامين على جزيرة فرناندينا وهي من أحدث وأكثر جزر الأرخبيل عذرية، وذلك خلال رحلة استكشاف مشتركة بين متنزه غالاباغوس الوطني ومحمية غالاباغوس.

وخلص علماء من جامعة "يال" إلى أن السلحفاة من نوع كان يعتقد أنه انقرض قبل قرن.

وقال متنزه غالاباغوس في بيان له: "كشفت جامعة "يال" عن نتائج الدراسات الجينية والمقارنة للحمض النووي بعينة استخلصت عام 1906".

واتخذ العالم البريطاني تشارلز داروين جزر غالاباغوس أساسا لوضع نظرية التطور في القرن التاسع عشر.

وقال وزير البيئة غوستافو مانريكي على حسابه عبر "تويتر": "كان يعتقد أنها انقرضت منذ أكثر من مئة عام مضت! أكدنا من جديد وجودها".
وتظهر بيانات متنزه غالاباغوس الوطني أن العدد الحالي للسلاحف العملاقة بأنواعها المتعددة يقدر بنحو 60 ألفا.

المصدر: روسيا اليوم

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