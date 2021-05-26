

صادرات الصناعات الهندسية المصرية تقفز 49% لتحقق 968 مليون دولار خلال 4 أشهر صادرات الصناعات الهندسية المصرية تقفز 49% لتحقق 968 مليون دولار خلال 4 أشهر

قفزت صادرات الصناعات الهندسية المصرية بنسبة 49% خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 967.7 مليون دولار، في مقابل 650.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع شهدت نموا كبيرا خلال إبريل الماضي بنسبة 173% لتسجل 226.3 مليون دولار مقارنة بـ 82.8 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.



43 % ارتفاعا بصادرات وسائل النقل والأجهزة المنزلية

ولفت التقرير إلى أن أهم القطاعات التي شهدت ارتفاعا بصادراتها ” أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 51% ، وسائل النقل بنسبة 43% ، الاجهزة المنزلية بنسبة 42.6% ، والكابلات بنسبة 41% ، ومكونات السيارات بنسبة 35%، والصناعات الكهربائية و الالكترونية بنسبة 21%”.

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أما عن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها ذكر أن أهمها في اوروبا ( المملكة المتحدة – تركيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – اليونان – سلوفينيا – ايطاليا – التشيك ) وفي اسيا لكل من ( السعودية – العراق – الاردن – الكويت – هونج كونج – لبنان – عمان – اليمن ) وفي افريقيا ( الجزائر – المغرب – السودان – كينيا – تونس – توجو – نيجيريا – غانا ).الصياد: تواصل دائم مع وزارة التجارة لحل كافة العوائق أمام المصدرينوأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، أن صادرات القطاع تسير بشكل جيد جدا خلال السنة المالية الحالية، وذلك في إطار خطة المجلس للنهوض بصادرات القطاع خلال السنوات الثلاثة القادمة، وفق الخطة الحكومية التي تستهدف تحقيق ارتفاع في معدلات التصدير بنسبة 10 إلى 15% وفق رؤية برنامج دعم الصادرات.وأضاف أن هناك قناة اتصال مباشرة بين المجلس ووزارة الصناعة والتجارة لحل كافة العوائق التي تواجه قطاع التصدير للسلع الهندسية، وكذلك ايجاد افضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير.ولفت الصياد إلى أن الاهتمام الحكومي بملف التصدير ويظهر ذلك واضحاً من خلال اللقاءات المستمرة مع المصدرين وتشكيل مجلس أعلي للصادرات، وهو ما يؤكد عزم الحكومة لتحقيق طفرة في قطاع التصدير، لما له من أهمية كبيرة في ضبط الميزان التجاري وتحقيق عوائد دولاريه على الاقتصاد وإعلاء البراند المصري في الخارج.2.3 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية خلال 10 أشهر من 2020/ 2021من جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن المجلس يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الشركات لتعريفهم باخر مستجدات سوق التصدير الخارجي، وما يطرأ عليه من أحداث خاصة ما يتعلق بتكاليف الشحن وكذلك موقف المعارض الخارجية في ظل تغيرات مستمرة في خريطة المعارض الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.وعلى المستوي السنوي، ذكر التقرير أن صادرات الصناعات الهندسية حققت خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2020/2021 ارتفاعاً بنسبة 22.2% لتسجل 2.308 مليار دولار في مقابل 1.888 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.وأوضحت حلمي، أن السنة المالية الجديدة ستشهد نشاط أكبر فيما يتعلق بعمل لقاءات مع المصدرين ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقها المجلس للوقوف على بعض الملفات منها ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الخارجية ومنها ما يرتبط باحتياجات الأسواق.