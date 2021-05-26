رئيس «العبور الجديدة» يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» و«سكن مصر»

تفقد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الوحدات السكنية بمبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل»، ومشروع سكن مصر وتابع أعمال توصيل المرافق بالمشروعين؛ استعدادا لتسليم عدد من الوحدات لحاجزيها.
واستهل المهندس أحمد علي، جولته، بالمرور على 26160 وحدة سكنية (1090 عمارة) بسكن لكل المصريين بأحياء (المجد - الكرامة - الحرية) بمنطقة الـ 2600 فدان، وتابع الأعمال النهائية للوحدات التي سيتم تسليمها، لافتاً إلى أنه تم إصدار محاضر الاستلام لـ 15216 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، بالأحياء الثلاثة.
وانتقل رئيس جهاز العبور الجديدة، لتفقد 3120 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، حيث تابع تطور الأعمال وطبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع، وتنسيق الموقع العام، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالزراعة والصيانة ليتم الحفاظ على المجهود المبذول فى المشروعات التى تقدمها الدولة للمواطن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتأمين العاملين داخل موقع العمل بهذه المشروعات.
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