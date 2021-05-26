

سعر الذهب اليوم في مصر . سعر الذهب اليوم في مصر .

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 27مايو 2021 استقراراً نوعياً عند مستويات الأمس ، وسط توقعات بصعوده للارتفاع برغم ترنح الذهب محليا منذ الأمس مابين الهبوط والصعود فى نطاق ضيق بمقدار جنيه واحد فقط بسبب تذبذب السعر العالمى .



سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 816 جنيه.



سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعاً ليبلغ 699 جنيه خلال نهاية تعاملات اليوم

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سعر الذهب اليوم عيار 24وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر 933 جنيه.سعر الجنيه الذهب اليومسجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعاً ليسجل 6540 جنيها، ويسجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 933000 جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.سعر أوقية الذهب بالدولاروسجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 29100 دولارا للأوقية.فيما تراجعت أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع طفيف لمؤشر الدولار وعائد سندات الخزانة، ليعود الذهب لحاجز 1900 دولار للأوقية والذى تخطاه، لأول مرة منذ 9 يناير الماضى وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% ، فى انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى ستصدر فى وقت لاحق اليوم من الاحتياطى الفيدرالى لمواجهة التضخم المحتمل ، ومنذ بداية التعاملات فى الأسواق العالمية ، ترنح الذهب فى نطاق ضيق مابين صعود وهبوط طفيف حول حاجز ال 1900 دولار للأوقيةويقدر حجم إنتاج المشغولات الذهبية المدموغة في مصر بحسب تقديرات مصلحة الموازين التابعة لوزارة التموين، بنحو 65 طنًا في العام، وسط توقعات بأن يطبق نظام الباركود على الذهب رسمياً مطلع شهر يوليو المقبل بهدف رصد حجم المشغولات الذهبية سنويا بالأسواق، وذلك لمنع عمليات الغش بالذهب، نظرا لقدرة الكثير على تقليد الأختام في الورش.ويعد نظام الباركود هو عبارة أن كل مشغول ذهبي قبل خروجه من المصلحة وطرحه بالأسواق سيكون له رقم كودي، وهذا الرقم سيكون مسجل به عيار المشغول، وبيانات المصنع، ومتى تمت عملية الدمغ.