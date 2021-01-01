

رينو تواجه نزاعا قضائيًا رينو تواجه نزاعا قضائيًا

تواجه شركة صناعة السيارات اليابانية الفرنسية رينو نزاعا قضائيا فى الهند بعد تهديد عمال خطوط مصنعها هناك بالتوقف عن العمل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والطعن على قرار الحكومة باستثناء صناعة السيارات من إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار الفيروس. من ناحيتها قالت شركة رينو نيسان أمام المحكمة إنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بما فى ذلك تقليل عدد العمال فى دورة العمل الواحدة.