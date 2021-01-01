

أحدث معلومات رسمية عن السيارة الكهربائية القادمة من شركة النصر للسيارات أحدث معلومات رسمية عن السيارة الكهربائية القادمة من شركة النصر للسيارات

من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، نشر نادي السيارات الكهربائية في مصر (EV Egypt Club) معلومات جديدة عن السيارة المرتقب صدورها من شركة النصر للسيارات، حيث تم جمع هذه المعلومات من خلال مشاركة السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال للرد على أسئلة عدد من متابعي صفحة النادي على فيسبوك، حيث كان مخص هذه المعلومات كالتالي، وذلك كما تم نشره على صفحة النادي:



- سيتم دعم المستهلك التجاري بمبادرة السيارات النظيفة والمستهلك العادي بتخفيض ٥٠ ألف جنيه (عدد محدد).



- السيارة ستقدم بأكثر من فئة ذات مدى مختلف من البطاريات الكهربائية منها ٢٥٠ كيلومتر و٤٠٠ و٥٠٠ كيلو متر.

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- نسبة المكون المحلي بالسيارة ستبلغ 58%، وسيتم ستيراد المحركات والبطاريات من الخارج، مع بحث امكانيه تصنيع البطاريات محليا.- سعر السيارة سيبدأ من ٣٢٠ ألف جنيه تقريبا وسيختلف السعر على حسب الفئة والبطارية المختارة.- مالك السيارة سيتمكن من توفير ٢٠٠ ألف جنيه تقريبا من تكاليف الوقود عند قطع السيارة لمدى سير ٣٠٠ ألف كيلومتر.- سيتم انشاء ٣٠٠٠ محطة شحن للسيارات الكهربائية عن طريق شركة حكومية.- نسبة ٩٠% من أجهزة الشحن بهذه المحطات ستكون ذات تيار متردد.- تقديم هذه المحطات وأجهزة الشحن سيبدأ في القاهرة الكبرى والجيزةوالاسكندرية والقليوبية.جدير بالذكر أن هذه السيارة معروفة عالميا حتى الأن باسم E70، وهي سيارة سيدان كهربائية سيتم تجميعها محليا داخل شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية للسيارات، وسيبدأ انتاج هذه السيارة بنسبة مكونات محلية تبلغ 58%، مع السعي لرفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة.