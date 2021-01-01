تعرف على أسعار ومواصفات سوزوكي إسبريسو 2021 في مصر

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر، تقدم شركة مودرن موتورز موديل 2021 من سيارتها سوزوكي إسبريسو من فئة مركبات SUV الصغيرة، حيث ينتمي هذا الموديل للجيل الأول الحالي من السيارة، والذي بدأ انتاجه في أكتوبر 2019، ويتم تقديم موديل 2021 من السيارة بفئة واحد فقط سعرها كالتالي:
- فئة وحيدة بسعر 146 ألف و900 جنيه
ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 3 أسطوانات بسعة 1000 سي سي وبقوة 67 حصان و9 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات.
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