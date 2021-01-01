صرح عصام حسين العضو المنتدب بشركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم»، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية اليابانية «هوندا» في مصر، بأن الشركة تجهز لإعلان عن طرح الفئة الأولي من هوندا أكورد موديل 2021 الجديدة في مصر، خلال شهر يوليو المقبل.
أشار «حسين» إلى أن هوندا أكورد موديل 2021 تم إدخال عليها بعض التعديلات بالشكل الخارجي والشبكة الأمامية، بالإضافة إلى تزويدها ببعض التجهيزات منها «حساسات أمامية، وشاحن لاسلكي، ومرايات جانبية كهربائية، وتغيير شكل الجنوط الرياضية»، بالإضافة للعديد من الكماليات التي تتميز بها السيارة عن غيرها من الطرازات المثيلة.
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التعليقات على «النيل للتجارة والهندسة» تدشن «هوندا أكورد 2021» يوليو المقبل
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