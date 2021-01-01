

«النيل للتجارة والهندسة» تدشن «هوندا أكورد 2021» يوليو المقبل «النيل للتجارة والهندسة» تدشن «هوندا أكورد 2021» يوليو المقبل

صرح عصام حسين العضو المنتدب بشركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم»، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية اليابانية «هوندا» في مصر، بأن الشركة تجهز لإعلان عن طرح الفئة الأولي من هوندا أكورد موديل 2021 الجديدة في مصر، خلال شهر يوليو المقبل.







أشار «حسين» إلى أن هوندا أكورد موديل 2021 تم إدخال عليها بعض التعديلات بالشكل الخارجي والشبكة الأمامية، بالإضافة إلى تزويدها ببعض التجهيزات منها «حساسات أمامية، وشاحن لاسلكي، ومرايات جانبية كهربائية، وتغيير شكل الجنوط الرياضية»، بالإضافة للعديد من الكماليات التي تتميز بها السيارة عن غيرها من الطرازات المثيلة.

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أكد أن اتجاه الشركة نحو تدشين فئات جديد للعلامة التجارية اليابانية «هوندا» في مصر، يأتي ضمن استراتيجية «هوندا الفطيم» التي تتركز على تعزيز وتنافسية العلامة اليابانية في مصر.أوضح أن إن الطرازات الجديدة التي تم طرحها بالسوق المحلي خلال الأشهر الأخيرة الماضية لعبت الدور الإستراتيجي في زيادة حجم مبيعات «هوندا» وتعويض الخسائر التي تعرض لها السوق منذ بداية انتشار فيروس كورونا بشهر مارس من العام الماضي.