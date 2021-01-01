خليلوزيتش يوضح سبب عدم استدعاء بانون لمنتخب المغرب "يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة"

أوضح البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب سبب عدم استدعاء بدر بانون لقائمة أسود الأطلس في الأجندة الدولية.
وشهدت القائمة تواجد أشرف بنشرقي جناح الزمالك لمواجهتي غانا وبوركينا فاسو الوديتين.
وقال خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي: "عدم استدعاء بدر بانون؟ بدر مدافع جيد، ويتميز بتقنيات فنية مهمة، لكنه يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة. كلنا نعلم أن الكرة الإفريقية تتطلب قوة بدنية في التدخلات، وهذا ما يحتاج تطويره مستقبلا".
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