

عمل الرنجة عمل الرنجة

طريقة عمل الرنجة المنزلية بدون رائحة، قدمت الشيف هالة فهمى مقدمة برنامج" سفرة و طبلية " المذاع على قناة صدى البلد طريقة عمل الرنجة فى المنزل.



وقالت الشيف هالة فهمى، إن معظم المواطنين يفضلون تناول الرنجة.



مقادير الرنجة



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رنجة فيليهطحينةبصل أخضركمونشطةخلعصير ليمونزيتطريقة تحضير الرنجة المطبوخة- اشوي الرنجة واتركيها جانباً- ضعي القليل من الزيت في مقلاية وضعي الثوم.- أضيفي الشطة الخضراء والطماطم ودعيها تغلي.- أضيفي الرنجة والتوابل وقلّبيها جيدا.- أضيفي الليمون ثم أطفئي النار تحتها.‎طريقة عمل الرنجة للشيف هالةقدمت الشيف هالة فهمي في برنامج «سفرة وطبلية» على صدى البلد، طريقة مميزة ومحببة لتحضير الرنجة والفسيخ بالزيت والليمون*مقادير رنجة و فسيخ بالزيت و الليمون3 رنجات وفسيخ وليمون وعصير ليمون وزيت*طريقة التحضير-قومي بتنظيف السمك جيداً، مع التخلص من رأسه باستخدام السكين، ثم التخلص من القشر المتواجد على الجلد.-قومي بفتح السمك إلى جزئين (من المنتصف)، وتقطع جزل صغيرة– تقلى في زيت على النار-يضاف لها عصير الليمون-تصفى من الزيت وترص في طبق التقديم مع الليمون‎طريقة عمل الرنجة للشيف الشربينييقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير رنجة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ .مقادير رنجةرنجة طماطمبصل احمربصل اخضركمونعصير ليمونخلزيت زيتونخيارفلفل ألوانفلفل حاربطاطس مسلوقةملحفلفل اسودخس للتقديمطريقة تحضير رنجة* تشوى الرنجة على النار ثم تقطع قطع صغيرة* تخلط الرنجة مع البصل الأخضر والاحمر المكعبات ثم البطاطس المسلوقة* نضيف الخيار والفلفل الحار ثم الفلفل الألوان والطماطم* يخلط عصير الليمون مع الخل والكمون وزيت الزيتون وملح وفلفل اسود* يصب على السلطة ثم تقدم مع الخس بالهنا‎طريقة عمل الرنجة في أسبوعهناك طريقة لحفظ الفسيخ والرنجة وهي الفريزر، ولاستخدامها يجب اتباع الخطوات التالية:- إحضار العديد من الأكياس النظيفة لوضع الرنجة أو الفسيخ بها.- إخراج الفسيخ أو الرنجة من الحقيبة البلاستيكية أو الورق الذي تم وضعها فيه عند الشراء ويجب ارتداء قفازات للحفاظ على نظافة الطعام.- لف الفسيخ أو الرنجة في الأكياس الجديدة جيدًا وربطها بإحكام منعًا لخروج أي رائحة تعكر هواء الفريزر أو تفسد الأطعمة داخله، مع عدم وضع أي تتبيلة على السمك مثل الزيت أو الليمون لأن هذا سيفسده خلال التجميد.- عند استخدام الرنجة أو الفسيخ يجب إخراجها من الفريزر قبلها بساعات لمنحها فرصة للعودة إلى طبيعتها لأن استخدامها في حالة التجميد سيجعل مذاقهم غير جيد.‎طريقة عمل الرنجة بدون رائحةشواء الرنجة فى المنزل تنتج عنه أدخنة كثيفة وروائح صعبة، وتتسبب فى ترك أثار صعبة للدهون على البوتاجاز، الشيف هالة فهمى قدمت فى برنامجها، سفرة وطبلية، على قناة صدى البلد، أفضل طريقة صحية لشوى الرنجة فى المنزل بدون رائحة ولا دهون.يتم تسخين الفرن لدرجة حرارة مرتفعة، ووضع صينية نصفها ماء فى النصف الأسفل من الفرن، ثم توضع الرنجة فى الرف العلوى للفرن.وأوضحت الشيف هالة فهمى ان درجة حرارة الفرن تكفى لشواء الرنجة من كافة الأجناب، فى حين تتساقط الدهون داخل الصينية لتمتصها المياه، ولاتنتج أى روائح عن الشوىطريقة عمل الرنجة* تفصص الرنجة* تخلط الرنجة مع البصل الاخضر والاحمر المكعبات ثم البطاطس المسلوقة* نضيف الخيار والفلفل الحار ثم الفلفل الالوان والطماطم* يخلط عصير الليمون مع الخل والكمون وزيت الزيتون وملح وفلفل اسود* يصب على السلطة ثم تقدم مع الخس بالهنا