طريقة عمل ماسك الجيلاتين للتجاعيد وشد البشرة

عمل ماسك الجيلاتين
يمنح ماسك الجيلاتين البشرة فوائد عديدة فهو يساعد على التخلص من التجاعيد وآثار الحبوب وإزالة طبقات الجلد الميتة وتفتيح البشرة.
وتوجد أنواع عديدة من ماسك الجيلاتين وجميعها تساعد فى علاج مشاكل البشرة ولكن بدرجات مختلفة .
نعرض لكم طريقة فعالة لعمل ماسك الجيلاتين فى المنزل لـ علاج التجاعيد وشد البشرة، وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي ” .
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مكونات ماسك الجيلاتين والبيض:
1 ملعقة كبيرة جيلاتين
1 بياض بيضة
نصف كوب حليب
طريقة عمل ماسك الجيلاتين والبيض:
سخني الحليب على النار ثم ضعي عليه الجيلاتين وقلبي جيدا، ويمكنك الاستغناء عن ذلك واستخدام مسحوق الحليب بدلاً من الحليب إذا أردت والآن قم بخلطها معًا واستمر في التحريك.
نفصل بياض البيض عن البيضة وأضفي إلى خليط الحليب والجيلاتين و تخلط جميع المكونات جيداً حتى يصبح قوام الخليط ناعماً وناعماً.
اتركى الخليط يبرد ثم ضعه على وجهك ثم ضعي طبقة متساوية من هذا الخليط على وجهك النظيف واتركيه لمدة 30 دقيقة وبعد 30 دقيقة واشطفيه بالماء العادي.
يمكنك استخدام هذا العلاج مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة وشابة.
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