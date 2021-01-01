للرجال.. نصائح لاختيار اللوك الكلاسيكي المناسب



اللوك الكلاسيكي وارتداء البدل اللوك الكلاسيكي وارتداء البدل

يقع الرجال في كثير من الأخطاء عند ااعتماد اللوك الكلاسيكي وارتداء البدل، ويمكن تجنب هذه الأخطاء عند قراءة السطور التالية.



نصائح لاختيار اللوك الكلاسيكي المناسب



وقال الاستايلست الازياء أحمد محمود، ان هناك بعض النصائح عند اعتماد الرجال للوك الكلاسيكي، وارتدائه بالشكل الصحيح.



وأفاد محمود، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن البدل الكلاسيكية تعد أحد أكثر الااختيارات التي يفضلها العديد من الرجال، خاصة خلال الظهور في المناسبات أو في الحفلات أو الأفراح أو حتي كزي رسمي في العمل بشكل يومي.

قد يعجبك أيضا...

واوضح محمود، انه علي الرغم من أن هذه الإطلالة تعد من الأجمل والأشيك لدى الرجال، إلا أن هناك البعض منهم يقعوا في العديد من الأخطاء التي تُفسد المظهر الخارجي حتي وإن كانت تكلفة البدلة عالية الثمن، وفيما يلي سنقوم بذكر أكثر الأخطاء الشائعة، والتي تضمن الظهور بالشكل الأنيق والمميز، ومن ابرزها:1- عدم التوجه الي المُتخصصين :وعند شراء او إختيار البدلة الكلاسيكية يقوم البعض بشراء أي نوع و شكل بدلة أمامهم سواء من المتاجر او الأون لاين، وهذا يعد من الأخطاء المُنتشرة حالياً فمن الضروري التوجه الي المُتخصصين في صناعة الأزياء البدل الكلاسكية؛ حيث تكون المقاسات مناسبة و تتناسب بشكل كبير مع طبيعة الجسم، كما أنه عند التوجه الي المُتخصصين يتم من خلالهم تنسيق الطول والعرض بالشكل السليم تماماً.2- إختيار الألوان والبدلة المناسبة :ومن أكثر الأخطاء التي تنتشر عند الكثير من الرجال هي إرتداء البدلة الغير مناسبة مع طبيعة الجسم او اللون الغير مناسب مع طبيعة البشرة ولونها، فضلاً عن ترك البادج الخاص بالعلامة التجارية للبدلة سواء من الخلف، او عند الأكمام، و هذا ليس من المناسب الظهور به بالشكل الأنيق، فلابد من نزع تلك البادج مع الحرص علي إرتداء البدلة التي تتناسب مع طبيعية الجسم و كذلك اللون أيضاً.3- اختيار الكرافت المناسب :ويعتبر اللون و الحجم للكرافت من أهم عوامل لاختيار اللوك الكلاسيكي الناجح التي تُساعد علي ظهور البدلة في أفضل و أحسن شكل ممكن، فليس من المُفضل أن يتم شراء كرافت بأحجام لا تتناسب مع البدلة أو لون لا يليق مع لون البدلة لمجرد أنها تعد أحدث ترندات العام او غالية الثمن فمن المهم أن تكون متناسقة مع البدلة.4- المنديل الكلاسيكي :وهناك العديد من الأشخاص لا يهتمون بارتداء المنديل على اللوك الكلاسيكي ، إلا أنه يعد من ضمن القطع الأنيقة و التي تُظهر شكل البدلة بالشكل الجمالي المناسب والمُختلف تماماً اذا تم إختياره بالشكل و اللون المناسبين مع البدلة.5- الإكسسورات الكلاسيكيوتعد الاكسسورات التابعة للبدلة واللوك الكلاسيكي من أهم القطع التي لا يجب إغفالها نهائياً، مثل إختيار الكافلين الخاص بالقميص بالشكل المميز ، مع تنسيق الساعة والحذاء المناسبان للبدلة من حيث اللون والشكل أيضاً .