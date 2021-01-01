للرجال.. نصائح لاختيار اللوك الكلاسيكي المناسب

اللوك الكلاسيكي وارتداء البدل
يقع الرجال في كثير من الأخطاء عند ااعتماد اللوك الكلاسيكي وارتداء البدل، ويمكن تجنب هذه الأخطاء عند قراءة السطور التالية.
نصائح لاختيار اللوك الكلاسيكي المناسب
وقال الاستايلست الازياء أحمد محمود، ان هناك بعض النصائح عند اعتماد الرجال للوك الكلاسيكي، وارتدائه بالشكل الصحيح.
وأفاد محمود، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن البدل الكلاسيكية تعد أحد أكثر الااختيارات التي يفضلها العديد من الرجال، خاصة خلال الظهور في المناسبات أو في الحفلات أو الأفراح أو حتي كزي رسمي في العمل بشكل يومي.
واوضح محمود، انه علي الرغم من أن هذه الإطلالة تعد من الأجمل والأشيك لدى الرجال، إلا أن هناك البعض منهم يقعوا في العديد من الأخطاء التي تُفسد المظهر الخارجي حتي وإن كانت تكلفة البدلة عالية الثمن، وفيما يلي سنقوم بذكر أكثر الأخطاء الشائعة، والتي تضمن الظهور بالشكل الأنيق والمميز، ومن ابرزها:
1- عدم التوجه الي المُتخصصين :
وعند شراء او إختيار البدلة الكلاسيكية يقوم البعض بشراء أي نوع و شكل بدلة أمامهم سواء من المتاجر او الأون لاين، وهذا يعد من الأخطاء المُنتشرة حالياً فمن الضروري التوجه الي المُتخصصين في صناعة الأزياء البدل الكلاسكية؛ حيث تكون المقاسات مناسبة و تتناسب بشكل كبير مع طبيعة الجسم، كما أنه عند التوجه الي المُتخصصين يتم من خلالهم تنسيق الطول والعرض بالشكل السليم تماماً.
2- إختيار الألوان والبدلة المناسبة :
ومن أكثر الأخطاء التي تنتشر عند الكثير من الرجال هي إرتداء البدلة الغير مناسبة مع طبيعة الجسم او اللون الغير مناسب مع طبيعة البشرة ولونها، فضلاً عن ترك البادج الخاص بالعلامة التجارية للبدلة سواء من الخلف، او عند الأكمام، و هذا ليس من المناسب الظهور به بالشكل الأنيق، فلابد من نزع تلك البادج مع الحرص علي إرتداء البدلة التي تتناسب مع طبيعية الجسم و كذلك اللون أيضاً.
3- اختيار الكرافت المناسب :
ويعتبر اللون و الحجم للكرافت من أهم عوامل لاختيار اللوك الكلاسيكي الناجح التي تُساعد علي ظهور البدلة في أفضل و أحسن شكل ممكن، فليس من المُفضل أن يتم شراء كرافت بأحجام لا تتناسب مع البدلة أو لون لا يليق مع لون البدلة لمجرد أنها تعد أحدث ترندات العام او غالية الثمن فمن المهم أن تكون متناسقة مع البدلة.
4- المنديل الكلاسيكي :
وهناك العديد من الأشخاص لا يهتمون بارتداء المنديل على اللوك الكلاسيكي ، إلا أنه يعد من ضمن القطع الأنيقة و التي تُظهر شكل البدلة بالشكل الجمالي المناسب والمُختلف تماماً اذا تم إختياره بالشكل و اللون المناسبين مع البدلة.
5- الإكسسورات الكلاسيكي
وتعد الاكسسورات التابعة للبدلة واللوك الكلاسيكي من أهم القطع التي لا يجب إغفالها نهائياً، مثل إختيار الكافلين الخاص بالقميص بالشكل المميز ، مع تنسيق الساعة والحذاء المناسبان للبدلة من حيث اللون والشكل أيضاً .
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