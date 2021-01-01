كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:"إذا كنت مولودا في يوم 27 مايو فإن ذلك يعني أن لديك شخصية منفتحة ومحبة للاتصالات وللتوسع في العلاقات الاجتماعية.."
أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي أن مواليد 27 مايو لديك قدرة على الإغراء وتتمتع باللباقة والدبلوماسية وتحسن القول والفعل.
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التعليقات على لمواليد 27 مايو.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟
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