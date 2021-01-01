لمواليد 27 مايو.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

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ماذا يخبئ لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:"إذا كنت مولودا في يوم 27 مايو فإن ذلك يعني أن لديك شخصية منفتحة ومحبة للاتصالات وللتوسع في العلاقات الاجتماعية.."

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي أن مواليد 27 مايو لديك قدرة على الإغراء وتتمتع باللباقة والدبلوماسية وتحسن القول والفعل.

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 27 مايو قائلة:" عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام."

المصدر: صدي البلد

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