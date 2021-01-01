أحلى من المحلات.. طريقة عمل كب كيك الفراولة



كب كيك الفراولة كب كيك الفراولة

كب كيك الفراولة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشقها الكبار و الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات، فقدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.



طريقة عمل كب كيك الفراولة:



مقادير كب كيك الفراولة

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225 جرام دقيقنصف ملعقة صغيرة بيكنج بودرربع ملعقة صغيرة بيكنج صودانصف ملعقة صغيرة ملح115 جرام زبدة200 جرام سكر1 بيضة75 جرام زبادى يونانى150 ملى حليب2 ملعقة صغيرة فانيليا75 جرام مربى فراولةفروستنج الشوكولاتة:250 جرام زبدة طرية درجة حرارة الغرفة250 جرام سكر بودرة200 جرام شوكولاتة بيضاء مذابة70 ملى كريمة1 ملعقة صغيرة فانيلياللتزيين:فراولةشوكولاتة بيضاءطريقة تحضير كب كيك الفراولة:• للكب كيك:* • فى العجان يخفق الزبدة والسكر حتى يصبح القوام هش ثم يضاف البيض ثم يضاف الزبادى ثم يضاف اللبن والمربى والمكونات الجافة.* • ثم يوضع خليط الكب كيك فى قوالب كب كيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة من 25 الى 30 دقيقة.• للفروستنج:* • فى العجان تخفق الزبدة والسكر حتى يصبح القوام كريمى ثم تضاف الشوكولاتة ثم تخفق جيدا" وتوضع فى كيس حلواني.* • ثم يزين الكب كيك بالفروستنج والفراولة.