أحلى من المحلات.. طريقة عمل كب كيك الفراولة

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كب كيك الفراولة

كب كيك الفراولة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشقها الكبار و الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات، فقدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.

طريقة عمل كب كيك الفراولة:

مقادير كب كيك الفراولة

225 جرام دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح
115 جرام زبدة

200 جرام سكر

1 بيضة

75 جرام زبادى يونانى

150 ملى حليب

2 ملعقة صغيرة فانيليا

75 جرام مربى فراولة

فروستنج الشوكولاتة:

250 جرام زبدة طرية درجة حرارة الغرفة

250 جرام سكر بودرة

200 جرام شوكولاتة بيضاء مذابة

70 ملى كريمة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين:

فراولة

شوكولاتة بيضاء

طريقة تحضير كب كيك الفراولة:

• للكب كيك:

* • فى العجان يخفق الزبدة والسكر حتى يصبح القوام هش ثم يضاف البيض ثم يضاف الزبادى ثم يضاف اللبن والمربى والمكونات الجافة.

* • ثم يوضع خليط الكب كيك فى قوالب كب كيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة من 25 الى 30 دقيقة.

• للفروستنج:

* • فى العجان تخفق الزبدة والسكر حتى يصبح القوام كريمى ثم تضاف الشوكولاتة ثم تخفق جيدا" وتوضع فى كيس حلواني.

* • ثم يزين الكب كيك بالفروستنج والفراولة.

المصدر: برنامج زي السكر

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