أحلى من المحلات.. طريقة عمل كب كيك الفراولة

كب كيك الفراولة
كب كيك الفراولة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشقها الكبار و الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات، فقدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.
طريقة عمل كب كيك الفراولة:
مقادير كب كيك الفراولة
225 جرام دقيق
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا
نصف ملعقة صغيرة ملح
115 جرام زبدة
200 جرام سكر
1 بيضة
75 جرام زبادى يونانى
150 ملى حليب
2 ملعقة صغيرة فانيليا
75 جرام مربى فراولة
فروستنج الشوكولاتة:
250 جرام زبدة طرية درجة حرارة الغرفة
250 جرام سكر بودرة
200 جرام شوكولاتة بيضاء مذابة
70 ملى كريمة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
للتزيين:
فراولة
شوكولاتة بيضاء
طريقة تحضير كب كيك الفراولة:
• للكب كيك:
* • فى العجان يخفق الزبدة والسكر حتى يصبح القوام هش ثم يضاف البيض ثم يضاف الزبادى ثم يضاف اللبن والمربى والمكونات الجافة.
* • ثم يوضع خليط الكب كيك فى قوالب كب كيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة من 25 الى 30 دقيقة.
• للفروستنج:
* • فى العجان تخفق الزبدة والسكر حتى يصبح القوام كريمى ثم تضاف الشوكولاتة ثم تخفق جيدا" وتوضع فى كيس حلواني.
* • ثم يزين الكب كيك بالفروستنج والفراولة.
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