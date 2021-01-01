6 نصائح مجربة للتغلب على الانتفاخ بشكل طبيعي



الانتفاخ الانتفاخ

الانتفاخ حالة شائعة جدًا وغير مريحة حيث تشعر أن بطنك يصبح منتفخًا أو متضخمًا بعد تناول الطعام، يمكن أن يكون هذا بسبب زيادة إنتاج الغاز أو حركة الأمعاء غير الطبيعية، يمكن أن يكون الانتفاخ مؤلمًا ويمكن أن يسبب لك الشعور بعدم الراحة ويمنحك شعورًا "بالامتلاء". يجعل معدتك تبدو أكبر من المعتاد. على الرغم من أن العديد من العوامل يمكن أن تكون مسؤولة عن الانتفاخ ، إلا أن هناك بعض الطرق الطبيعية للتغلب على الانتفاخ، وفقا لما نشره موقع هيلثي.



1. ماء الليمون



ماء الليمون مصدر غني بفيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يمكن أن يساعد الحمض الطبيعي الموجود في الليمون على تحفيز إنتاج حمض الهيدروكلوريك (HCl) في المعدة وبالتالي دعم عملية الهضم. يمكن لشرب ماء الليمون الدافئ أن يفعل المعجزات ولكن يمكنك أيضًا الحصول على ماء الليمون بدرجة حرارة الغرفة. ما عليك سوى قطع الليمون الطازج والضغط عليه في كوب الماء وشربه إما في الصباح أو عندما تشعر بالانتفاخ.





2. خل التفاح



تم استخدام خل التفاح منذ العصور القديمة لعلاج العديد من المشاكل الصحية. مصنوع من مزيج من التفاح والخميرة ، خل التفاح مثله مثل ماء الليمون يمكن أن يحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك (HCl) في المعدة وهو مادة طبيعية تساعد على الهضم. خل التفاح شديد الحموضة وبالتالي يخفف دائمًا قبل الشرب. شرب خل التفاح المخفف قبل الوجبة يمكن أن ينشط عملية الهضم ويساعد على تقليل الانتفاخ.

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3. الزنجبيليتوفر الزنجبيل في كل منزل تقريبًا ، ويمكننا استخدام معجونته أثناء الطهي ، وبصرف النظر عن إضفاء المذاق ، يمكنه أيضًا تحسين عملية الهضم وإزالة الغازات عن طريق تهدئة واسترخاء الجهاز الهضمي. سيساعد تأثيره الطارد للريح على تخفيف الانتفاخ والتقلصات عن طريق إزالة الغازات وتهدئة نشاط الأمعاء. يمكنك تناوله على شكل شاي الزنجبيل مع ملعقة من عصير الليمون أو النعناع أو مع العسل لتقليل الانتفاخ.4. النعناعتُعرف pudina باسم النعناع ، وهي واحدة من أقدم أعشاب الايورفيدا التي كانت منذ العصور القديمة لتهدئة البطن غير المريح. يمكن لـ Pudina إرخاء العضلات الملساء في الأمعاء وبالتالي تقليل التشنج والتشنج وتقليل الانتفاخ. يضاف إلى المشروبات أو الأطباق فقط لإضفاء الرائحة والذوق. عصير بودينا هو مشروب مثالي لتقليل عطشك خلال فصل الصيف.وتراكم الغازاتالأناناس والبابايا من الأطعمة الحلوة الغنية بالألياف والتي تعد مصدرًا غنيًا للإنزيمات الهضمية الطبيعية. يحتوي كل من الأناناس والبابايا على الإنزيم الهضمي الطبيعي بروميلين وغراء على التوالي. كلا هذين الإنزيمين يساعدان في عملية الهضم. يمكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض حمض المعدة تناول الأناناس والبابايا إما بعد الوجبة أو مع الوجبة نفسها لتقليل الانتفاخ.6. مخلل الملفوفمخلل الملفوف هو غذاء بروبيوتيك يحتوي على بكتيريا وخمائر حية يمكن أن توفر الغذاء لنباتات الأمعاء أو ميكروبيوتا الأمعاء. الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف غنية بالبكتيريا الجيدة وتغذي الجهاز الهضمي.