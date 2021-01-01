الانتفاخ حالة شائعة جدًا وغير مريحة حيث تشعر أن بطنك يصبح منتفخًا أو متضخمًا بعد تناول الطعام، يمكن أن يكون هذا بسبب زيادة إنتاج الغاز أو حركة الأمعاء غير الطبيعية، يمكن أن يكون الانتفاخ مؤلمًا ويمكن أن يسبب لك الشعور بعدم الراحة ويمنحك شعورًا "بالامتلاء". يجعل معدتك تبدو أكبر من المعتاد. على الرغم من أن العديد من العوامل يمكن أن تكون مسؤولة عن الانتفاخ ، إلا أن هناك بعض الطرق الطبيعية للتغلب على الانتفاخ، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
1. ماء الليمون
ماء الليمون مصدر غني بفيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يمكن أن يساعد الحمض الطبيعي الموجود في الليمون على تحفيز إنتاج حمض الهيدروكلوريك (HCl) في المعدة وبالتالي دعم عملية الهضم. يمكن لشرب ماء الليمون الدافئ أن يفعل المعجزات ولكن يمكنك أيضًا الحصول على ماء الليمون بدرجة حرارة الغرفة. ما عليك سوى قطع الليمون الطازج والضغط عليه في كوب الماء وشربه إما في الصباح أو عندما تشعر بالانتفاخ.
2. خل التفاح
تم استخدام خل التفاح منذ العصور القديمة لعلاج العديد من المشاكل الصحية. مصنوع من مزيج من التفاح والخميرة ، خل التفاح مثله مثل ماء الليمون يمكن أن يحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك (HCl) في المعدة وهو مادة طبيعية تساعد على الهضم. خل التفاح شديد الحموضة وبالتالي يخفف دائمًا قبل الشرب. شرب خل التفاح المخفف قبل الوجبة يمكن أن ينشط عملية الهضم ويساعد على تقليل الانتفاخ.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 6 نصائح مجربة للتغلب على الانتفاخ بشكل طبيعي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق