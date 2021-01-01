فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من مغلى بذور الكمون يومياً



الكمون الكمون

فوائد صحية غير متوقعه لتناول كوب من مغلى بذور الكمون لصحتك فهو يخلصك من السموم في الجسم ويساعد في إنقاص الوزن ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في إنقاص الوزن.



لتحضير مغلى الكمون ، كل ما عليك فعله هو نقع حفنة من بذور الكمون في الماء وتركها ترتاح طوال الليل وبعد نقعها لفترة طويلة قومى بتصفية المشروب وتناولى هذا الخليط في الصباح يوميًا ، ستلاحظ فرقًا في غضون 10-14 يومًا فقط.



فوائد مغلى الكمون وإنقاص الوزن

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تحتوي ملعقة صغيرة من بذور الكمون على حوالي سبع سعرات حرارية فقط! هذا منخفض جدًا مقارنة بالمشروبات الأخرى.معبأة بمضادات الأكسدةبذور الكمون غنية بمضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في المساعدة على إنقاص الوزن كما تعد بذور الكمون غنية بالبوليفينول والعديد من المركبات الأخرى التي تمنع الإجهاد التأكسدي داخل جسمكيحسن الهضم:إن شرب ماء بذور الكمون بانتظام يمهد الطريق لجهاز هضمي صحي كما ان الكمون غنى بالمركبات التى تحفز إفراز الغدة المعدية.حرق الدهون:يعمل الكمون على تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتعزيز حرق الدهون ، مما يجعلك تبدو أكثر لياقة. يعتبر ماء الديتوكس مفيدًا بشكل أساسي في التخلص من دهون البطن العنيدة.يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان:ماء الكمون له خصائص مضادة للسرطان فهو يقلل من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من السرطانات كما يمنع الورم الخبيث ، وهو انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.إدارة مرض السكري:تعمل مياه مغلى بذور الكمون على تحسين حساسية الأنسولين. يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم وبالتالي يساعد في إدارة داء السكري من النوع 2.