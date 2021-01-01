7 أطعمة غير مكلفة تقي من السرطان



السرطان السرطان

يمكن أن تكون عاداتك الغذائية أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على صحتك. يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العديد من المشاكل الصحية المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري، يتأثر تطور السرطان بشكل كبير بنظامك الغذائي اليومي.



تحتوي العديد من الأطعمة على مركبات مهمة يمكن أن تكون عوامل وقائية كيميائية جيدة جدًا ضد السرطان.



أظهرت العديد من الدراسات البحثية أن زيادة تناول بعض الأطعمة ستقلل من فرص الإصابة بالسرطان، نحن هنا نصف بعض الأطعمة التي يمكن أن تمنع السرطان.

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1. الجزريحتوي الجزر على كميات عالية من الكاروتينات ومختلف المغذيات النباتية الأخرى التي تجعله طعامًا ممتازًا لمكافحة السرطان،أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الجزر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل فرص الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 26٪ بينما تقل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 18٪. الكاروتينات مثل ألفا كاروتين وبيتا كاروتين يمكن أن تقلل بشكل كبير من مخاطر بعض أنواع السرطان.2. التوتالتوت البري ، والتوت الأزرق ، والكرز ، والتوت البري ، والتوت ، والرمان ، وما إلى ذلك ، هي محليات طبيعية غنية بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والأنثوسيانين والريسفيراترول ، وقد تقلل من مخاطر الإصابة ببعض مخاطر الإصابة بالسرطان، أظهرت الدراسات السريرية المختلفة التي أجريت على الحيوانات والبشر أن التوت يمكن أن يقي من سرطان القولون والثدي والفم والمريء.3. الكركميستخدم الكركم المعروف باسم هالدي بشكل شائع في العديد من المنازل الهندية للطهي وأمبير، أغراض طبية. يمكن أن تساعدنا خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمضادة للبكتيريا على محاربة السرطان، أظهرت دراسات المرحلة الثانية من التجارب السريرية العشوائية أن تثبيط نمو الخلايا السرطانية عن طريق تثبيط الإنزيمات المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية وبالتالي تقليل تطور سرطان البروستاتا.4. السبانختناول السبانخ والخضراوات الورقية الأخرى حالت دون الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في الجلد، يحتوي السبانخ على نسبة عالية من حمض الفوليك والفيتامينات الأساسية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الحمض النووي وإصلاحه، يمكن أن تقلل السبانخ من خطر الإصابة بالسرطان في الخلايا النامية.5. البروكليهذه الخضار الخضراء مصدر غني بفيتامين سي والحديد، يمتلك القدرة المضادة للسرطان ضد سلالات الخلايا السرطانية المختلفة. السلفورافين مركب مهم غني بالكبريت وله تأثيرات وقائية كيميائية ضد بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي، تركيز السلفورافين هو أكثر بكثير في البروكلي مقارنة بالكرات الصليبية الأخرى وهذا يجعله ترسانة رائعة في مكافحة السرطان.6. الثوم والبصليستخدم الثوم والبصل في الطبخ في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يكون خيارًا فعالًا وقائيًا كيميائيًا ضد السرطان مثل المعدة والمريء والقولون والثدي،يمكن لمركبات الثوم المحتوية على الكبريت مثل الأليسين وكبريتيد ديالليل تعطيل المواد المسرطنة وبالتالي منع حدوث طفرات الحمض النووي، يحتوي البصل على جزيئات تحتوي على الكبريت وكيرسيتين التي يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية سريعة النمو.7. المكسرات والبذورالمكسرات والبذور غنية بالفيتامينات مثل C و E وأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك، كل هذه العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان ولها أيضًا فوائد صحية أخرى، يمكن أن تؤدي إضافة المكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالقولون والمستقيم والثدي والقولون والمبيض والبنكرياس والقولون والمستقيم.