مكثفة لبدء امتحانات نهاية العام بكليات جامعة المنيا

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عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.



ناقش المجلس إعمال شئون الكليات اختصاصاتها في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تعمل على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقًا للرؤية العامة للجامعة، وبحث سبل الاستعداد الأمثل لتأدية الطلاب الامتحانات في كل كلية على حدة، تبعًا لطبيعة الدراسة بها، وطبقاً للوائحها الداخلية، ومراعاة الطبيعة الخاصة للدراسة بكلية الطب.



ووجه رئيس الجامعة برفع درجة الاستعداد القصوى داخل الكليات والتطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الوقائية، ومنع التجمعات وتكدس الطلاب نهائياً ومراعاة التباعد الاجتماعي بمقار لجان الامتحانات، ومحيط الكليات، بما يضمن الانضباط والالتزام بكافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وسلامة جميع منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين على مدار أيام الامتحانات بمختلف كلياتها العشرين ومعهدها للتمريض.

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وأكد رئيس الجامعة على تواصل الأعمال التقنية لمركز تكنولوجيا الأعمال لتوصيل شبكة الانترنت بكل من: مستشفى القلب والصدر بمدينة المنيا الجديدة، ومستشفى الاستقبال والطوارئ، والمدن الجامعية بمدينة الاخصاص، لتكون الجامعة قد استكملت بنيتها التحتية الرقمية والمعلوماتية وتوفير الإنترنت والخدمات الإلكترونية بنسبة 100% بجميع منشآتها التعليمية والخدمية، وذلك بعد رفع سرعات شبكات الانترنت ومضاعفتها وزيادة قدرات شبكاتها لأكثر من خمسة أضعاف.وشدد رئيس الجامعة على سرعة تنفيذ جميع خدمات التنويهات الإلكترونية بالكليات لأعمال شئون الطلاب، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وتعزيز كفاءة أعمالها لكونها البديل للخدمات المباشرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وذلك تواكباً مع التحول الرقمي الذي تشهده الجامعة والذي يستوجب ضرورة إجراء تقييم مستمر، ومتابعة لكفاءة أداء هذه الخدمات؛ والارتقاء بقدرات مواردها البشرية بما يتلاءم مع بيئات العمل الرقمية المتطورة.وتناول الاجتماع استعراض رئيس الجامعة بيان تفصيلي بتفاعل الكليات مع الخدمات الإلكترونية والرقمية، والموقف التنفيذي لرفع المقررات الدراسية على منصاتها التعليمية، مشيداً بمجهودات الكليات في اعتماد وإعلان جميع جداول امتحاناتها على طلابها بوقت كافي قبل بدء الامتحانات المقرر لها أن تبدأ مطلع يونيو القادم، وتستمر حتى نهايته.كما تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض رئيس الجامعة مستجدات تطوير منظومة قبول الطلاب الوافدين على منصة "ادرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، وتوضيح العائد المستهدف منها، والتكامل الذي تحققه بداية من تقديم الطلاب الوافدين بالجامعات وحتى مباشرة دراستهم الفعلية، بما يعكس اهتمام الدولة بملف الطلاب الوافدين، مؤكداً على توفير مناخ جاذب لهم؛ للدراسة بجامعة المنيا.ووافق المجلس على افتتاح قاعة متخصصة جديدة؛ تُوثق فن الكاريكاتير المصري بمتحف الفن الحديث أحد المعالم الحضارية بجامعة المنيا، لعرض 236 عمل أصلي كاريكاتيري لأكبر فنانين الكاريكاتير المصريين، ليضاف إلى قاعات المتحف الستة، وذلك استمراراً لدور هذا الصرح الكبير في نشر الوعي الفني والثقافي لجميع أطياف الفنون بالصعيد، وليعتبر أول متحف يضم قاعة متخصصة لفن الكاريكاتير بصعيد مصر.