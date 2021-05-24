البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث للطاقة والمناخ في النمسا

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البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث للطاقة والمناخ في النمسا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA ، عن وظيفة باحث للطاقة والمناخ والبيئة بدوام كامل لمدة عام واحد في مقر المعهد في النمسا.

وأوضحت أنه يجب ان يكون المتقدم حاصلا على درجة متقدمة في العلوم الطبيعية أو الهندسة أو الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية ، أو عدة سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع .

وأشارت إلى أنه يفضل أن يكون ذلك في بيئة علمية دولية، ويفضل أن يكون لديه خبرة في الإدارة أو إدارة المشروعات مع خلفية علمية هندسية في مجالات البحث في الاقتصاد والبيئة المتعلقة بموضوعات الطاقة أو استخدام الأراضي أو المناخ أو التنمية.

وأوضحت أن مبادرة آبل هي مبادرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة بهدف تحقيق نمو اقتصادي ومعاونة الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

وسيتم عقد الجلسة يوم الإثنين 24 مايو فى الساعة 10 صباحا من خلال هذا الرابط
https://enstinet.webex.com/enstinet/j.php?MTID=m04e2a8ab43ea17e3eeab45df750d1ef3
Monday, May 24, 2021 10:00 am | 1 hour | (UTC+02:00) Cairo
Meeting number: 163 861 8644
Password: 12345678

المصدر: صدي البلد

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