أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA ، عن وظيفة باحث للطاقة والمناخ والبيئة بدوام كامل لمدة عام واحد في مقر المعهد في النمسا.
وأوضحت أنه يجب ان يكون المتقدم حاصلا على درجة متقدمة في العلوم الطبيعية أو الهندسة أو الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية ، أو عدة سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع .
وأشارت إلى أنه يفضل أن يكون ذلك في بيئة علمية دولية، ويفضل أن يكون لديه خبرة في الإدارة أو إدارة المشروعات مع خلفية علمية هندسية في مجالات البحث في الاقتصاد والبيئة المتعلقة بموضوعات الطاقة أو استخدام الأراضي أو المناخ أو التنمية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث للطاقة والمناخ في النمسا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق