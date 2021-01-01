

رئيس برشلونة في ورطة بسبب إقالة كومان رئيس برشلونة في ورطة بسبب إقالة كومان

أكد تقرير صحفي، أن إقالة رونالد كومان المدير الفني فريق برشلونة “المحتملة”، ستكلف خزينة النادي الكتالوني 13 مليون يورو.







كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام الماضية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يخطط للإطاحة بـ رونالد كومان من تدريب الفريق.

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وذكرت صحيفة “ سبورت” الإسبانية، أن سيتم اتخاذ قرار حاسم من قبل إدارة نادي برشلونة بشأن مستقبل رونالد كومان، خلال 15 يوماوأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إقالة كومان من تدريب برشلونة ستكلف خزينة النادي 13 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه عندما وصل رونالد إلى برشلونة ، كان على النادي الكتالوني تعويض الاتحاد الهولندي لكرة القدم بخمسة ملايين يورو للحصول خدمات مدربهم.وتابعا الصحيفة، أن بعض المصادر التي تم التشاور معها أكدت أن كومان هو الذي دفع هذا المبلغ من جيبه، بينما يوضح آخرون أن هذا المبلغ لم يتم دفعه بعد، لكن على أي حال، عقد كومان الموقع مع برشلونة من قبل كومان يحتوي على شرط جزائي بمبلغ 5.8 مليون يورو حال تمت إقالته.وأكدت الصحيفة، أن برشلونة سيتعين عليه دفع راتب كومان في الموسم الجديد والمقدر بـ 7.2 مليون يورو، حال قرر إقالته.وأشارت الصحيفة، إلى أن تكلفة إقالة كومان، تجبر الإدارة على التفكير جيدًا في الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن هذه المشكلة.ويعاني نادي برشلونة من أزمة مالية طاحنة، بسبب جائحة كورونا.