مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا



إطلاق نار بولاية كاليفورنيا إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل 8 أشخاص، في حادث إطلاق نار بمنطقة سان خوسيه، بولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى المشتبه به في تنفيذ الحادث.



ولم تكشف الشرطة الأمريكية أي تفاصيل عن شخصية منفذ حادث إطلاق النار في الولاية حتى الآن.



وقال روسيل ديفيس، نائب عمدة مقاطعة سانتا كلارا، إن موظفي هيئة النقل في الوادي كانوا من بين الضحايا.

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وصرحت مصادر، لشبكة “سي بي إس” بأن ما يصل إلى 7 أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق النار.وأعلن البيت الأبيض، متابعة إدارة الرئيس جو بايدن، لحادث إطلاق النار في كاليفورنيا.