أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل 8 أشخاص، في حادث إطلاق نار بمنطقة سان خوسيه، بولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى المشتبه به في تنفيذ الحادث.
ولم تكشف الشرطة الأمريكية أي تفاصيل عن شخصية منفذ حادث إطلاق النار في الولاية حتى الآن.
وقال روسيل ديفيس، نائب عمدة مقاطعة سانتا كلارا، إن موظفي هيئة النقل في الوادي كانوا من بين الضحايا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق