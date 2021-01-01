موعد مباراة الاهلي ونهضة بركان في السوبر الافريقي والقنوات الناقلة

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الاهلي ونهضة بركان

تتجه أنظار جماهير الأهلي لـ استاد جاسم بن حمد بالدوحة يوم الجمعة المقبل لمتابعة مباراة الفريق أمام نهضة بركان في مباراة السوبر الأفريقي.



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء و تذاع عبر قناة “ بي ان سبورتس ”

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بحثا عن لقب إفريقي جديد، والوقوف على منصات التتويج القارية، وإضافة اللقب السابع للنادي.

ويعيش لاعبو الأهلي حالة من التركيز الشديد منذ الوصول إلى الدوحة، وحرص الجهاز الفني على منح الفريق الوقت الكافي؛ للتخلص من الإجهاد الذهني والعضلي من خلال إقامة مران خفيف أمس قبل الدخول في تدريبات الجانب الفني والخططي، وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة نهضة بركان.

المصدر: بي ان سبورتس

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