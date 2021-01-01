

طريقة إزالة النمش طريقة إزالة النمش

يعتبر النمش بقع صبغية بنية فاتحة على بشرتك، وهناك ويتكون النمش من كتلة من خلايا الجلد التي تحتوي الميلانين إنها ليست ضارة ولكنها قد تكون مزعجة لبعض الناس .إليك أكثر من طريقة علاج النمش سريعا بعلاجات منزلية بسيطة لكنها فعالة للتخلص من النمش.







طريقة إزالة النمش من الوجه بالليزر

قد يعجبك أيضا...

وتعتمد طريقة إزالة النمش من الوجه بالليزر على استخدام ذبذبات مركزة من ضوء الليزر تستهدف النمش، وأظهرت دراسة أن العلاج بأشعة الليزر يساعد على التخلص من 50% من النمش عند مجموعة من المشاركين.ويستخدم طريقة إزالة النمش من الوجه بالليزر نبضات من الضوء المركّز والمكثف لاستهداف المناطق المتضررة من الجلد، وهناك أنواع مختلفة من الليزر.وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 ، فإن ليزر 1064 Q-Switched Nd YAG فعال في طريقة إزالة النمش من الوجه بالليزر؛ حيث أظهرت نتائج الدراسة أن العلاج باستخدام هذا الليزر يخفف أكثر من 50 في المائة من النمش في 62 في المائة من المشاركين.ويعتبر طريقة إزالة النمش من الوجه بالليزر آمن بشكل عام، ومع ذلك ، قد تحدث آثار جانبية أخرى ، بما في ذلك:التهاب الجلدتورماحمرارتقشيرتغيرات في لون البشرةإذا كان لديك تاريخ من الإصابة بالهربس الفموي ، فقد تحتاج إلى تناول دواء مضاد للفيروسات قبل الخضوع للعلاج بالليزر. ذلك لأن الليزر يمكن أن يحفز اندلاع الهربس حول فمك.وقد يصف مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أدوية أو كريمات أخرى قبل الإجراء. قد يوصون أيضًا بتجنب بعض الأدوية أو المنتجات قبل الإجراء، ولكن يجب ان تخبر طبيبك عن أي أدوية أو كريمات تستخدمها.ويستغرق التعافي من طريقة إزالة النمش من الوجه بالليزر ما يصل إلى أسبوعين. عادة ما تكون هناك حاجة جلسات متعددة لتحقيق النتائج المرجوة.