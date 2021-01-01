صحتك في كبدك.. أفضل النصائح للحفاظ عليه وإنعاشه

يتعرض الكبد لكم كبير من السموم الموجودة داخل الإنسان، وعند تراكمها لسنوات طويلة وعدم التخلص منها حتى يتمكن من العمل بكفاءة ولا يتعرض للإصابة بالأمراض لذلك من المهم اتباع بعض النصائح للحفاظ على الكبد
نصائح للحفاظ على الكبد
وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضي، أن الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث إن صحة الكبد هي مسؤولة عن تصفية الدم من الشوائب، وإنتاج العصارات الهضمية، ومنع تخثر الدم، وتخزين المعادن والفيتامينات، وغيرها من المهام.
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