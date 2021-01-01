صحتك في كبدك.. أفضل النصائح للحفاظ عليه وإنعاشه

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صحتك في كبدك

يتعرض الكبد لكم كبير من السموم الموجودة داخل الإنسان، وعند تراكمها لسنوات طويلة وعدم التخلص منها حتى يتمكن من العمل بكفاءة ولا يتعرض للإصابة بالأمراض لذلك من المهم اتباع بعض النصائح للحفاظ على الكبد


نصائح للحفاظ على الكبد


وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضي، أن الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث إن صحة الكبد هي مسؤولة عن تصفية الدم من الشوائب، وإنتاج العصارات الهضمية، ومنع تخثر الدم، وتخزين المعادن والفيتامينات، وغيرها من المهام.

وأشار القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إلى أن للحفاظ على الكبد يمكن أن يضمن الحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل سرطان الكبد، والتهاب الكبد، والكبد الدهني، وغيرها من الأمراض الخطيرة.


نصائح للحفاظ على الكبد

وتابع القيعي، أنه يمكن حماية الكبد والحفاظ على الكبد من الأمراض، وذلك عبر اتباع بعض النصائح البسيطة في روتين يومنا، ومن أهمها :

1- تجنب استخدام الزيوت المهدرجة في النظام الغذائي الخاص بك .
2- منع استهلاك الكحوليات و الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة
3- تجنب استخدام الأدوية بدون إشراف من الطبيب
4- تناول عصير الكرفس مع الجرجير لتنشيط الكبد
5- شرب الجنزبيل مرة يوميا

المصدر: elbalad

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