إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت تعاني من سرطان الفم



سرطان الفم سرطان الفم

يعاني بعض الأشخاص من مرض سرطان الفم، وهو سرطان في الفم وحوله، بما في ذلك الشفتان وداخل الخدين واللسان وسقف الفم وقاع الفم والجيوب الأنفية والحلق.



أعراض سرطان الفم





قد يظهر سرطان الفم على شكل كتلة أو قرحة في الفم لا تزول، وقد تشير البقع الحمراء أو البيضاء على الأنسجة الرخوة للفم أيضًا إلى الإصابة بالسرطان.

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من المرجح أن يصاب الناس بسرطان الفم في الخمسينيات أو الستينيات من العمر.تشمل عوامل الخطر للإصابة بسرطان الفم الكحول والتبغ وعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في تجويف الفم والجنس الذكري.يزيد التعرض المفرط لأشعة الشمس على الشفاه من خطر الإصابة بالسرطان.إن تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الملونة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الفم.يعزز اكتشاف سرطانات الفم وعلاجها مبكرًا فرصة تحقيق نتيجة ناجحة.علاج سرطان الفمتتوفر العديد من أشكال علاج سرطان الفم، وتشمل:جراحةعلاج إشعاعيالعلاج الكيميائيالعلاج الإشعاعي مفرط التجزئة (الجرعات المتكررة من الإشعاع)علاج ارتفاع الحرارة