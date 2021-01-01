هل يمكن علاج الفطر الأسود بالأعشاب الطبيعية ؟



علاج الفطر الأسود علاج الفطر الأسود

الفطر الأسود هي عدوى فطرية خطيرة انتشرت في الأونة الأخيرة في الهند وأصابت العديد من مصابين ومتعافين فيروس كورونا.



وتداول العديد من الادعاءات حول علاج الفطر الأسود، حيث يزعم البعض أن الفطر الأسود يمكن علاجه عن طريق الشب والكركم والملح الصخري وزيت الخردل.



وحسب موقع “timesofindia”، أن علاج الفطر الأسود بالأعشاب الطبيعية، ادعاء ليس له أي دعم علمي ولا ينبغي أن يتبعه أي شخص.

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ما الذي يسبب الفطريات السوداء؟تحدث الإصابة بـ الفطر الأسود بسبب العفن المخاطي الموجود في النباتات والسماد والتربة والفواكه والخضروات القديمة، وفقًا للأطباء ، تحدث العدوى للأشخاص الذين يتعافون أو تعافوا من عدوى كورونا COVID-19.يحدث هذا لأن العدوى تترك الجسم في حالة مناعة ضعيفة، مما يجعل الجسم عرضة للإصابة بالعدوى.لوحظت عدوى الفطر الأسود في الأشخاص الذين تناولوا المنشطات لفترة طويلة، أو تم إدخالهم إلى المستشفى لفترة طويلة، أو تلقوا العلاج بالأكسجين، أو على جهاز التنفس الصناعي أو بسبب قلة النظافة.وحتى الأن يتم استخدام عقار أمفوتيريسين-ب ، وهو دواء مضاد للفطريات، لعلاج المرض.