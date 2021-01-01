يهدد بفقدان السمع.. سبب غريب وراء طنين الأذن المستمر



طنين الأذن طنين الأذن

تعد حاسة السمع من اهم الأشياء التي وهبها الله للإنسان ، ولكن البعض يتعرض لمشاكل مثل طنين الأذن مما يهدد بـفقدان السمع .



أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، أن مشكلة طنين الأذن تسبب إزعاجاً كبيراً للمريض نتيجة سماعه لضجيج صاخب في الأذن، ويزداد الأمر سوءا عندما يكن ذلك الصوت مستمرا.



أسباب طنين الأذن

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وأكدت الرابطة فى تقرير لها أن هناك عدة أسباب وراء طنين الأذن أبرزها التعرض لضوضاء شديدة لفترة زمنية طويلة، ومعالجة المخ للإشارات الصوتية بشكل سيء بسبب المعاناة من أمراض الأذن كالتهاب الأذن الوسطى أو تصلب الأذن الوسطى، أو الإصابة بالتهاب أو ورم، أو مشاكل الأسنان والفك ، والشد أو الإصابات بالفقرات العنقية، وتغيرات طارئة فى ضغط الدم.وقد يحدث طنين الأذن أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية الروماتيزم وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى أن أحد أسباب طنين الأذن المهمة وغير المتوقعة هى المعاناة من التوتر النفسي الشديد.ويجب استشارة الطبيب في حال استمرار طنين الأذن لأكثر من يوم خاصة إذا كان مصحوباً بتنميل لأنه مقدمة لفقدان حاسة السمع.ويقوم الطبيب بإجراء فحص للسمع، وفي حال التحقق من الإصابة بطنين الأذن، فإنه عادة ما يتم إعطاء المريض أدوية مُزيلة للتورم ومحفزة لسريان الدم. وبعد تحديد السبب الحقيقي الكامن وراء طنين الأذن، يبدأ علاجه على الفور، وإذا أظهر الفحص أن طنين الأذن لا يرجع إلى سبب عضوي يجب البدأ فى العلاج النفسي.طرق التشخيصووفقا لما أورده موقع " مايو كلينك" يمكن التأكد من الإصابة بطنين الأذن من خلال اتباع طرق التشخيص التالية:سيقوم طبيبك عادةً بتشخيص إصابتك بطنين الأذن بناءً على الأعراض وحدها. ولكن من أجل معالجة أعراضك ، سيحاول طبيبك أيضًا تحديد ما إذا كان الطنين ناتجًا عن حالة كامنة أخرى وفي بعض الأحيان لا يمكن العثور على سبب عضوي .امتحان السمع : أثناء إجراء هذا الاختبار ستجلس في غرفة عازلة للصوت مرتديًا سماعات الأذن التي تنقل أصواتًا معينة في أذن واحدة في كل مرة وتشير إلى متى يمكنك سماع الصوت ، وستتم مقارنة نتائجك بالنتائج التي تعتبر طبيعية بالنسبة لعمرك كما يمكن أن يساعد ذلك في استبعاد أو تحديد الأسباب المحتملة لطنين الأذن.حركة : قد يطلب منك طبيبك تحريك عينيك أو ضغط فكك أو تحريك رقبتك وذراعيك وساقيك، إذا تغير طنين الأذن لديك أو ازداد سوءًا ، فقد يساعد ذلك في تحديد الاضطراب الأساسي الذي يحتاج إلى علاج.اختبارات التصوير: اعتمادًا على السبب المشتبه به لطنين الأذن لديك ، قد تحتاج إلى اختبارات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي .فحوصات مخبرية: قد يقوم طبيبك بسحب الدم للتحقق من وجود مشكلة فقر الدم أو مشاكل الغدة الدرقية أو أمراض القلب أو نقص الفيتامينات.